ВСУ понесли новые потери на Донбассе: названо имя погибшего морпеха

Погибший боец был родом с Луганской области и защищал свою землю от оккупантов

Фото: facebook.com/36obrmp

На Донбассе 16 октября в результате вражеских обстрелов погиб военнослужащий 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского. Об этом сообщает пресс-служба бригады в Facebook.

Отмечается, что боец погиб вчера вечером, но не уточняется, где именно.

"С грустью сообщаем о гибели нашего собрата. Вчера, около 21:00, во время обстрела противником позиций наших защитников, получил несовместимое с жизнью ранение старший матрос Крыль Степан Валерьевич. Степан был родом с Луганщины, с 2015 года стал на защиту родины, вчера – он отошел к войску небесному. Покойся с Богом, брат-морпех. Всегда с нами, всегда воин, всегда собрат", – говорится в сообщении бригады.

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Как сообщали новости "Сегодня", 16 октября на Донбассе пророссийские боевики 30 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих. Противник бил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения БМП, зенитных установок, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В результате боевых действий один боец ВСУ погиб, еще один – ранен.

Напомним, на днях стало известно о гибели военнослужащей Ярославы Никоненко из 101-й отдельной бригады охраны Генштаба ВСУ. Примечательно, что у нее в 2015 году погиб отец на Донбассе.

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