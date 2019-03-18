ВСУ пригрозили агрессору мощным оружием: видео учений с "Точкой-У"
В случае необходимости ракеты будут лететь в реальные цели, пообещали украинские военные
Украинские ракетчики провели учения с самым мощным на сегодняшний день вооружением, которое есть в Вооруженных силах – ракетным комплексом "Точка-У". Было отработано быстро разворачивание и выход на готовность к стрельбе, а также осуществлен сам пуск ракеты. Об этом сообщает штаб Объединенных сил.
Военные напомнили, что Украина последовательно придерживается на Донбассе Минских соглашений, поэтому мощное вооружение, в том числе и "Точки-У", находится в местах отвода на большом расстоянии от линии разграничения.
"Это и неудивительно, ведь дальность ведения огня такого ракетного комплекса составляет 120 километров. Впрочем, проведенные недавно тренировки в одном из ракетных подразделений, входящий в состав Объединенных сил, доказали, что для украинских ракетчиков нет ничего невозможного: они способны быстро выйти в установленный район, развернуться в боевой порядок и выполнить пуск ракет по целям. Пока – условным, но в случае необходимости ракеты будут лететь в реальные цели, ведь Объединенные силы прикрыты надежным ракетным щитом", – отмечают в ООС.
Напомним, недавно реактивщики ВСУ провели учения. В частности, проверялись умения и выучка артиллеристов-реактивщиков по занятию огневой позиции, ориентированию на своем направлении и изменению дальности и направления стрельбы. Опубликовано яркое видео.
Также на днях в Азовском море авиация и корабли провели учения. Моряки отражали воздушное нападение, а самолеты прикрывали морские силы с неба.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " ВСУ пригрозили агрессору мощным оружием: видео учений с "Точкой-У"". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Одессе прошли учения водолазов Военно-морских сил ВСУ: появились яркие фото
Водолазы ВМС на учениях отработали выполнение важных профессиональных задач
Танкисты ООС показали яркое видео с учений на Донбассе
В сети появилось видео боевых учений украинских танкистов