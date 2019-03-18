ВСУ пригрозили агрессору мощным оружием: видео учений с "Точкой-У"

В случае необходимости ракеты будут лететь в реальные цели, пообещали украинские военные

Ракетный комплекс "Точка-У". Фото: скриншот.

ВСУ пригрозили агрессору мощным оружием: видео учений с "Точкой-У" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/f5e/cea/5c8f5eceabedd.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/f5e/cea/5c8f5eceabedd.jpg 2019-03-18T11:10:00+02:00 Украина В случае необходимости ракеты будут лететь в реальные цели, пообещали украинские военные

Украинские ракетчики провели учения с самым мощным на сегодняшний день вооружением, которое есть в Вооруженных силах – ракетным комплексом "Точка-У". Было отработано быстро разворачивание и выход на готовность к стрельбе, а также осуществлен сам пуск ракеты. Об этом сообщает штаб Объединенных сил.

Военные напомнили, что Украина последовательно придерживается на Донбассе Минских соглашений, поэтому мощное вооружение, в том числе и "Точки-У", находится в местах отвода на большом расстоянии от линии разграничения.

"Это и неудивительно, ведь дальность ведения огня такого ракетного комплекса составляет 120 километров. Впрочем, проведенные недавно тренировки в одном из ракетных подразделений, входящий в состав Объединенных сил, доказали, что для украинских ракетчиков нет ничего невозможного: они способны быстро выйти в установленный район, развернуться в боевой порядок и выполнить пуск ракет по целям. Пока – условным, но в случае необходимости ракеты будут лететь в реальные цели, ведь Объединенные силы прикрыты надежным ракетным щитом", – отмечают в ООС.

Напомним, недавно реактивщики ВСУ провели учения. В частности, проверялись умения и выучка артиллеристов-реактивщиков по занятию огневой позиции, ориентированию на своем направлении и изменению дальности и направления стрельбы. Опубликовано яркое видео.

Также на днях в Азовском море авиация и корабли провели учения. Моряки отражали воздушное нападение, а самолеты прикрывали морские силы с неба.

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