ВСУ "приведут в порядок" численность воинских частей: Хомчак озвучил детали

Начальник генерального штаба рассказал, какие изменения планируются в армии

Фото: mil.gov.ua.

В Украине продолжают обсуждать реформу армии. Так, руководство Вооруженных сил намерено оптимизировать воинские части, чтобы они были полностью укомплектованы, но сокращать численность воинских частей не будут.

Об этом рассказал в интервью "Радио Свобода" начальник Генерального штаба Руслан Хомчак.

"Я уже отдал соответствующие указания, работают соответствующие структуры для того, чтобы привести численность, штаты воинских частей к оптимальному количеству, которое должно быть. Конечно, не снижая боеспособность, не снижая готовность к ответу на те угрозы и вызовы, которые стоят перед государством", – сказал он.

В то же время Хомчак дал понять, что на сегодняшний день не идет речь о сворачивании воинских частей.

"Я поднял проблему, поставил задачу изучить ее, доложить мне предложения, как надо сделать. Или это за счет того, чтобы штат воинской части унифицировать, сделать более оптимальным. Сегодня не стоит такого, что я сказал: сократить военные части. Если их разворачивали, значит, это было вызвано какими-то расчетами. Поэтому сейчас этот вопрос обосновывается, изучается. Это идет процесс", – подчеркнул генерал.

Напомним, Хомчак был назначен начальником Генштаба в мае с приходом к власти нового президента Украины. Генерал сразу же определил приоритетные задачи ВСУ. По мнению Хомчака, самая главная задача – сохранение жизни и здоровья личного состава, а также перечислил основные направления деятельности Вооруженных Сил.

Кроме того, глава Генштаба прокомментировал возможность военного решения на Донбассе. Он дал понять, что чисто военного варианта урегулирования конфликта не видит.

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