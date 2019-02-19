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ВСУ провели масштабные танковые учения: опубликованы фото

Сегодня, 10:04

Танковую атаку одной из бригад поддерживала армейская авиация, а потом батальоны перестроились на оборону

ВСУ провели масштабные танковые учения: опубликованы фото Украина Танковую атаку одной из бригад поддерживала армейская авиация, а потом батальоны перестроились на оборону

Одно из танковых подразделений Вооруженных сил Украины приняло участие в масштабных тактических учениях с боевой стрельбой, которые проходили на одном из полигонов Черниговской области, сообщает Генштаб ВСУ.

Отмечается, что в определенное время войска начали выдвигаться из исходного района для наступления на рубеж для перехода в атаку. Действия танковых войск при развертывании поддерживала армейская авиация Сухопутных войск. На максимально возможной скорости подразделения прошли сложную пересеченную местность и начали атаку передовых сил противника.

"На одном из этапов обучения отрабатывались вопросы ввода в бой резервов батальона и развертывания их в боевые порядки. Эвакуацию "подбитой" техники с поля боя проводили подразделения технического обеспечения. По приказу с командно-наблюдательного пункта, для наращивания усилий на направлении главного удара, был введен в бой второй эшелон", – сообщают военные.

В Генштабе добавили, что после наступательной операции, танковая бригада перешла к обороне. Во время тактических учений батальоны вели оборонительный бой с противником силами танковых и механизированных подразделений.

Как мы вчера писали, в Азовском море прошли масштабные учения с кораблями, артиллерией и самолетами. В учениях были задействованы силы Госпогранслужбы и ВМС. Подразделения отрабатывали отражение атаки с моря.

Также на днях в Днепропетровской области прошли масштабные военные учения. Военные в поле отрабатывали ведение боя и оборонительные мероприятия.

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Тег авиация, танки, ВСУ, учения

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