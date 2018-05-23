ВСУ разгромили врага под Горловкой: в ООС сообщили об огромных потерях боевиков

На Донбассе серьезно обострилась ситуация, противник регулярно совершает обстрелы и попытки выбить украинских военных с занимаемых позиций, однако ВСУ дали боевикам жесткую "ответку" и те понесли большие потери 22 мая – 15 убитыми и 10 раненными.

Особенно враг активничал на Горловском направлении, где в районах населенных пунктов Майское, Зайцево и Южное боевики и понесли наибольшие потери.

"После неудачной попытки овладеть недавно освобожденным Южным, противник пытался главный удар нанести в направлении населенного пункта Зайцево, которое обороняют воины Королевской бригады (24-я ОМБр имени короля Даниила). Все атаки на населенные пункты были отражены. К сожалению, один наш воин в ходе вечернего боя погиб и один был ранен. По данным разведки, в ходе наступательных действий на Горловском направлении противник понес потери до 10 человек убитыми и ранеными", – сообщили в ООС и добавили, что еще двое украинских военных получили ранения на Донецком направлении.

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Также в штабе Объединенных сил рассказали о хитрости боевиков, которые пытались обвести вокруг пальца силы ВСУ на Мариупольском направлении.

"Враг пытался ввести Объединенные силы в заблуждение. Начиная с 18.00 22 мая, проводил "радиоигру", к которой было подключено значительное количество пунктов управления и радиосредств в сочетании с передачей сведений мобильными телефонами. Целью противника было заставить группировки ООС на Мариупольском направлении поверить в то, что противник в ночь с 22 на 23 мая осуществит наступление в направлении Красноармейское (временно оккупированная территория) – Талаковка. В подтверждение якобы своего намерения оккупанты совершили обстрел восточной окраины Талаковки, выпустив более 90 мин и снарядов. Замысел противника был раскрыт. Врагу не удалось нанести потерь подразделениям ВСУ", – говорится в сообщении.

В итоге огневые средства противника, которые вели огонь по населенному пункту, были вовремя подавлены артиллеристами морской пехоты, которые мгновенно провели разведку, быстро и своевременно заняли временные огневые позиции и открыли огонь по врагу.

По уточненным данным разведки, всего за прошедшие сутки уничтожены 15 и ранены 10 боевиков российско-террористических войск.

Чтобы оценить масштаб потерь противника лишь за один день можно вспомнить о больших потерях боевиков за всю прошлую неделю. За семь дней ряды российско-террористических войск на Донбассе прилично поредели: 17 убитых и 32 раненных.

Как сообщалось, боевики приняли нелепые меры после громкого поражения от ВСУ под Горловкой – российское командование решило в своем стиле скрыть военные неудачи на фронте. Они вбросили дезинформацию о "танковом наступлении ВСУ" и неком "возмездии" со стороны оккупационных войск – уничтожении "украинских танков и БМП" и т.д.