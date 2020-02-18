ВСУ ударили по своему посту: Хомчак рассказал подробности утреннего боя

/ Фото: Сегодня

Начальник Генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак рассказал подробности сегодняшнего боя на Луганском направлении. Об этом он сказал на брифинге, трансляцию которого вел сайт "Сегодня".

По его словам, враг атаковал позиции 72-й и 92-й бригад ВСУ.

"В районе 05:15 штурмовыми группами они осуществили попытку по трем направлениям атаковать наблюдательные посты этих двух бригад. Это было в промежутке от Новотошковского до Желобка. Силами подразделений этих двух бригад нападение этих штурмовых групп отбито и завязался бой в основном на наблюдательном посту "Баня" 72-й бригады", – сказал Хомчак и добавил, что ВСУ дали достойную "ответку".

Генерал отметил, что бойцам этого поста была дана команда отойти, после чего начала работать по этому посту артиллерия ВСУ, чтобы выбить оттуда противника.

"Пришлось туда наносить огонь, и артиллерии в том числе. Все наши позиции находится под контролем наших войск", – подчеркнул начальник Генштаба и добавил, что в районе 10:00 противник запросил режим тишины, чтобы забрать погибших и раненных. В тренде Погода будет меняться каждый день: синоптики предупредили украинцев

Он добавил, что противник уничтожил и камеры наблюдения, которые находились н соответствующих наблюдательных постах.

Как уже писали новости "Сегодня", на Донбассе боевики пошли на прорыв. Штаб Объединенных сил сообщил, что сегодня утром противник начал плотно крыть минометным огнем позиции украинской армии вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный, а потом совершили попытку прорыва нашей обороны. Военные отмечают, что бойцы дали достойную "ответку", но потери большие с обеих сторон. ВСУ потеряли одного бойца, еще четверо ранены. У боевиков тоже один погибший, но пять тяжело раненных. Стало также известно, что после тяжелых потерь враг цинично запросил режим тишины.

В свою очередь президент Владимир Зеленский отреагировал на эскалацию на Донбассе. По его словам, особого цинизма ситуации добавляет то, что наступление боевиков было совершено в пятую годовщину дебальцевской трагедии.

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