ВСУ уничтожили склад оружия и военный автомобиль: стали известны потери противника на Донбассе
Два оккупанта были ликвидированы и пятеро ранены
20 марта боевики 11 раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, при этом 10 раз применили запрещенные Минском минометы калибров 120 и 82 мм, израсходовав 74 мины.
Об этом штаб операции Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook.
Кроме того, противник обстреливал наших защитников из противотанкового ракетного комплекса, выпустив пять управляемых ракет, а также из вооружения боевой машины пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, снайперской и стрелкового оружия.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" :
из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – вблизи населенного пункта Лебединское;
из снайперского оружия – в районе города Марьинка.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" :
дважды – из минометов калибров 120 и 82 мм, а также гранатометов – в районе населенного пункта Новолуганское;
дважды – из минометов калибров 120 и 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – у села Айдар;
из минометов 120-го и 82-го калибров, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов – в районе села Катериновка;
из минометов 120-го калибра и вооружения боевой машины пехоты БМП-1 в районе населенного пункта Троицкое;
из минометов 82-го калибра – вблизи населенных пунктов Песчаное и Станицы Луганской;
из противотанкового ракетного комплекса – в районе хутора Вольный.
Вследствие обстрелов трое наших защитников получили ранения. Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил.
По данным разведки, 20 марта ответным огнем два оккупанта были ликвидированы и пятеро ранены. Также уничтожен склад с боеприпасами и один военный автомобиль противника.
С начала текущих суток обстрелов позиций наших войск не зафиксировано, добавили в штабе ООС.
Напомним, сутками ранее, 19 марта, боевики обострили ситуацию и нарвались на ответку ВСУ: потеряли убитыми и ранеными шесть человек . "Жарко" было в районе Мариуполя, на Светлодарской дуге и на Луганском направлении.
А 18 марта ВСУ на Донбассе ответили оккупантам: боевики потеряли живую силу, БМП и транспорт. У боевиков два человека были убиты, двое – ранены, уничтожены БМП и грузовики.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " ВСУ уничтожили склад оружия и военный автомобиль: стали известны потери противника на Донбассе". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Боевой дух оккупантов резко упал: военный эксперт назвал причину
Видео с уничтожением позиций и техники противника бьют по моральному состоянию боевиков
ВСУ на Донбассе ответили оккупантам: боевики теряют живую силу, БМП и транспорт
Оккупанты потеряли двое человек убитыми, двое – ранеными, БМП и грузовики