ВСУ уничтожили снайпера и рядового боевика: опубликованы фото
Шахтер решил пойти в банду "Хулиган", однако судьба была к нему неблагосклонна
Украинские военные из состава операции Объединенных сил на Донбассе уничтожили очередного предателя, служившего российским оккупантам.
Об этом офицер ВСУ Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц") сообщает на своей странице в Facebook.
По его данным, 13 марта "бригаду 200" пополнил 27-летний Александр Каменев из Сорокино (бывший Краснодон) Луганской области.
Как сообщает центр "Миротворец", до войны Каменев работал на шахте "Ореховской", потом решил стать сотрудником т.наз. "полиции ЛНР" и пошел служить в банду "Хулиган".
Судя по многочисленным фото боевика с оружием с оптическим прицелом, он служил у оккупантов снайпером.
Любопытно, что отец уничтоженного боевика – Олег Каменев – ранее работал в Управлении госслужбы охраны при УМВД Украины в Луганской области, однако не удержал сына от опрометчивого шага с поступлением на службу врагу.
По данным украинской разведки, 13 марта один оккупант был уничтожен, трое – ранены . Судя по всему, речь идет именно об Александре Каменеве.
А проукраинский блогер Necro Mancer сообщает об уничтожении 21-летнего боевика "ЛНР" Андрея Могильного (позывной "Болик") из Перевальска Луганской области. Это произошло еще 4 февраля в районе поселка Золотое-5 (Марьевка) Попаснянского района.
Напомним, 4 февраля шестеро оккупантов были уничтожены и четверо получили тяжелые ранения . Одной из точек обострения ситуации был хутор Вольный, расположенный между оккупированным боевиками Золотым-5 и контролируемым ВСУ Золотым-4 (Партизанское).
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