ВСУ уничтожили снайпера и рядового боевика: опубликованы фото

Шахтер решил пойти в банду "Хулиган", однако судьба была к нему неблагосклонна

Фото: Соцсети.

ВСУ уничтожили снайпера и рядового боевика: опубликованы фото //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/ab2/f12/5c8ab2f121769.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/ab2/f12/5c8ab2f121769.jpg 2019-03-15T04:30:00+02:00 Украина Шахтер решил пойти в банду «Хулиган», однако судьба была к нему неблагосклонна

Украинские военные из состава операции Объединенных сил на Донбассе уничтожили очередного предателя, служившего российским оккупантам.

Об этом офицер ВСУ Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц") сообщает на своей странице в Facebook.

По его данным, 13 марта "бригаду 200" пополнил 27-летний Александр Каменев из Сорокино (бывший Краснодон) Луганской области.

Как сообщает центр "Миротворец", до войны Каменев работал на шахте "Ореховской", потом решил стать сотрудником т.наз. "полиции ЛНР" и пошел служить в банду "Хулиган".

Судя по многочисленным фото боевика с оружием с оптическим прицелом, он служил у оккупантов снайпером.

Александр Каменев

Любопытно, что отец уничтоженного боевика – Олег Каменев – ранее работал в Управлении госслужбы охраны при УМВД Украины в Луганской области, однако не удержал сына от опрометчивого шага с поступлением на службу врагу.

По данным украинской разведки, 13 марта один оккупант был уничтожен, трое – ранены . Судя по всему, речь идет именно об Александре Каменеве.

А проукраинский блогер Necro Mancer сообщает об уничтожении 21-летнего боевика "ЛНР" Андрея Могильного (позывной "Болик") из Перевальска Луганской области. Это произошло еще 4 февраля в районе поселка Золотое-5 (Марьевка) Попаснянского района.

Андрей Могильный

Напомним, 4 февраля шестеро оккупантов были уничтожены и четверо получили тяжелые ранения . Одной из точек обострения ситуации был хутор Вольный, расположенный между оккупированным боевиками Золотым-5 и контролируемым ВСУ Золотым-4 (Партизанское).

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