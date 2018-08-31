ВСУ уничтожили "вражеский десант" на Азове: опубликованы яркие фото

В Украине прошел очередной этап масштабных военных учений "Шторм-2018" Военно-морских сил с другими военными формированиями, в которых приняли участие и наземные силы, и авиация, сообщает Минобороны.

Перед задействованными войсками (силами) стояли задачи по осуществлению огневого поражения условного десантного отряда кораблей и уничтожения десанта противника в районе высадки.

"Тактический десант выполнил загрузки личного состава, вооружения и военной техники на воздушный транспорт авиационной группы. После перелета в район сосредоточения сил противника передовой отряд сил воздушного десанта выдвинулся к рубежу блокирования подразделений морского десанта. Заняв рубеж, десант провел бой с передовыми враждебными подразделениями. Артиллерия, в свою очередь, осуществила одновременное огневое поражение в районах формирования волн десанта, маневрирования и якорных стоянок. Пополнение боеприпасами осуществлялось воздушным способом", – сообщают военные.

Напомним, учения "Шторм-2018" начались на днях и в первый же день авиация и корабли отражали "атаку с моря". Украинские военные отрабатывали защиту украинского морского побережья от возможного вторжения.

Отметим, что украинские военные стали регулярно отрабатывать защиту украинского побережья не просто так, а из-за событий в Азовском море. В Украине неоднократно говорили о возможном вторжении России с моря. Так, военный эксперт, заместитель директора по международным вопросам Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь рассказывал, какие шансы у Путина вторгнуться в Украину с Азова.