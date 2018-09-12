ВСУ усилили военное присутствие вдоль побережья Азовского моря

Принятые меры призваны обеспечить контролируемость ситуации в регионе, поддержать украинские корабли и усилить надежность обороны побережья

Генштаб усилил группировку Вооруженных Сил на Азовском направлении, в том числе Сухопутных войск, в ответ на агрессивные действия РФ в Азовском море.

Об этом в Facebook сообщил командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Сергей Попко.

"С этой целью осуществляем меры по обеспечению полного контроля ситуации в регионе, поддержки действий корабельной группировки, обеспечения надежной обороны морского побережья", – заявил Попко.

"Организуем постоянное присутствие и контроль района силами общевойсковых бригад и бригад территориальной обороны, подразделений ракетных войск и артиллерии, подразделений армейской авиации", – добавил он.

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Ранее мы сообщали о том, что подразделения морской пехоты, которые разместятся в курортном Бердянске, планируют оснастить современным оружием и средствами связи. По словам командующего морской пехотой генерал-майора Юрия Содоля, артиллерийские подразделения ВСУ уделяют особое внимание ликвидации морской угрозы с побережья, и для решения этих задач у морпехов есть как ствольная, так и реактивная артиллерия.

Напомним, ранее бойцы морской пехоты ВМС ВСУ вблизи административной границы с оккупированным Крымом провели учения по обороне морского побережья от морского десанта.