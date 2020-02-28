ВСУ устроили жесткий прием "вражескому десанту": видео масштабных учений

Согласно легенде учений – со стороны моря был замечен противник и даже успел высадиться на берег

На днях катера ВМС Украины провели стрельбы в море, а теперь Объединенные силы провели учения по отражению возможного прорыва вражеского десанта с моря. На побережье Азовского моря было проведено двухдневные тактические маневры с боевой стрельбой под названием "Попутный ветер", сообщает штаб ООС.

Целью учения тактической группы "Мариуполь" было не допустить высадки основных и отбить передовые силы десанта противника, отбросить его назад в море, и уничтожить во время ухода. В учениях были задействованы воинские части и подразделения тактической группы "Мариуполь": малые бронированные артиллерийские катера ВМС, суда из состава Морской охраны ГПСУ, инженерная техника отдельного полка оперативного обеспечения, а также механизированные, танковые, артиллерийские, зенитно-ракетные и специальные подразделения, морская пехота, экипажи армейской авиации Сухопутных войск и тактической авиации Воздушных сил, подразделения Национальной гвардии Украины.

В маневрах приняли участие около 400 человек личного состава, пять кораблей и катеров, 25 единиц различных артиллерийских систем, включая реактивные системы залпового огня, 13 боевых бронированных машин (танки, боевые машины пехоты и бронеавтомобили различных типов), два вертолета Ми-8 армейской и один Ми-14 морской авиации, а также два самолета-штурмовика Су-25 и два истребителя МиГ-29.

"Согласно легенде учений, радиотехническая разведка тактической группы "Мариуполь" обнаружила в акватории Азовского моря вблизи украинского побережья условную морскую цель. Она была идентифицирована, как катерная десантная группа противника, провела тактическое развертывание и выходит на линию высадки морского десанта. По сигналу руководителя учения корабельной-катерная группа заняла места в соответствии со схемой закрытия района, а личный состав ротной тактической группы бригады НГУ и инженерного подразделения – посты оцепления и доложили руководителю об отсутствии в районе проведения стрельб посторонних объектов", – рассказали военные.

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В свою очередь силы артиллерии, танковых, зенитно-ракетных, минометных подразделений, горно-штурмовой и танковой бригад, а также отдельного батальона морской пехоты осуществили перемещение из районов базирования на определенные огневые позиции на побережье. Параллельно с этим моряки на малом бронированном артиллерийском катере и воины-инженеры на ПТС-2 выполнили имитацию минного поля.

В это время пара самолетов Су-25, а с другого направления – пара вертолетов Ми-8 сымитировали воздушный удар противника по нашим войскам сил противодесантной обороны. Для отражения воздушной атаки в ход пошли "Шилки" – зенитчики совершили прикрытия войск, поражая воздушные мишени, роль которых сыграли осветительные мины, "подвешены" в небе минометчиками. В это время реактивная артиллерийская батарея БМ-21 "Град" уничтожила проявленную условную цель.

"После этого пришло время для боевой работы авиации. Пара истребителей МиГ-29 выполнила имитацию поражения морского десанта, который высадился на побережье, а пара вертолетов Ми-8 осуществила поражения двух береговых целей. Далее за дело уничтожения морского десанта противника взялась артиллерия – отработали расчеты орудий Д-20 и Д-30, а также САУ 2С1 "Гвоздика", – рассказали в ООС.

А на добивание остатков вражеского десанта бросили роту морской пехоты, общевойсковой резерв в составе горно-штурмовой роты и роты полка специального назначения из состава НГУ, а помогли им в этом БМП и танки. Разгром противника завершили артиллерийские расчеты орудий 2А65 "Мста-Б" и САУ 2С3 "Акация".

Видео: ООС

Как передавали новости "Сегодня", осенью прошлого года ВСУ отработали "теплый прием" врага с моря. Украинские военные отработали защиту побережья в районе Мариуполя и показали, как будут пускать вражеские суда на дно.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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