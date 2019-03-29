Волонтер о "взятии" Горловки за три дня: ВСУ по-варварски не воюют
Горловка – большой промышленный город, который надо брать "в клещи", а это не дело трех дней, говорит Юрий Мысягин
Захваченную боевиками т.н. "ДНР" и российскими военными Горловку невозможно взять за три дня, и ВСУ сейчас не будут этим заниматься.
Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал волонтер Юрий Мысягин.
Он напомнил, что Горловка – крупный промышленный город, который невозможно занять быстро.
"Горловка – немаленький город, он очень сильно укреплен по периметру. Я очень сильно сомневаюсь, что по сегодняшней ситуации Горловку можно взять за три дня. Горловка – это не село в 50 домов, а большой промышленный город. Его надо брать только в окружение, "в клещи", обрезать все коммуникации. И тогда он сам падет. Или заходить с боями – с разрушением всех коммуникаций и жилых домов, с жертвами среди мирного населения. ВСУ так не воюют. Мы не наши соседи, которые в Чечне стирали населенный пункт с лица земли с помощью самолетов, а потом заходили и занимали его. Мы по-варварски не воюем. Такой город надо брать в "клещи" и заходить в него, когда он будет сдан. А это дело не трех дней", – говорит Мысягин.
Как считает помощник украинской армии, ВСУ сейчас не будут этим даже заниматься.
"Я даже сомневаюсь, что ВСУ будут сейчас это делать. Освобождение Горловки – это начало полноценных боевых действий. Насколько я понимаю, мы сейчас не заявляем о том, что ведем их. То, что к ней подходим – так оно и есть. То, что мы укрепляемся - может быть. Подходить, закрепляться на ее окраинах и брать Горловку – это разные вещи", – добавляет он.
А продвижения в районе Горловки, о которых заявляют в сети, волонтер связывает с весенними закреплением пехоты на новых местах, которые происходят каждый год.
"По всему фронту сейчас идет какое-то продвижение. Зима прошла, земля сейчас рыхлая, мягкая, пехота копает и потихоньку закрепляется на новых стратегических рубежах, сокращая "серую" зону с противником. Это вполне нормально, мы каждый год себя так ведем. Просто сокращать "серую" зону и брать Горловку – это совсем разные вещи", – повторил Мысягин.
Напомним, военные эксперты Владислав Селезнев и Константин Машовец рассказали в комментарии сайту "Сегодня", насколько возможно взять Горловку за три дня.
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