Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,86
30,58
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

ВСУ закупили новые экипировку и снаряжение: появились фото

Сегодня, 20:04

В частности, военные получат наколенники и налокотники, индивидуальные транспортные сумки, а снайпера и разведчики – спецкостюмы

Фото: facebook.com/gursmz
Фото: facebook.com/gursmz.
ВСУ закупили новые экипировку и снаряжение: появились фото //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/d65/80b/5c7d6580b4e62.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/d65/80b/5c7d6580b4e62.jpg Украина В частности, военные получат наколенники и налокотники, индивидуальные транспортные сумки, а снайпера и разведчики - спецкостюмы

Вооруженные силы Украины начали закупать экипировку, спецодежду и обувь, которые ранее либо не поставлялись, либо обеспечивали за счет международной помощи.

Об этом 4 марта сообщили в пресс-службы Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения (ГУРСМО) ВСУ.

Армия получила специальные и маскировочные костюмы для снайперов и разведчиков, костюмы для экипажей броневых машин, наколенники и налокотники, индивидуальные транспортные сумки, утепленные бахилы.


Кроме того, речь идет о таких разработках, как тактические перчатки, флисовые кофты и устойчивые к действию воды кожухи с трехслойной импортной мембраной.

В то же время, продолжается разработка и войсковые испытания новых образцов спецодежды, обуви и экипировки, в частности для снайперов: рейдовых рюкзаков и чехла-ковра для переноски оружия. Они, а также модульные бронежилеты и баллистические шлемы поступят на плановое обеспечение в 2019 году.

Напомним, в прошлом году на сайте "Сегодня" считали, сколько стоит снаряжение бойца ВСУ – на содержание одного солдата предусматривалось 12 тыс. долларов.

Также сообщалось, что уже в этом году поступит первая партия снайперских винтовок LRT-3, которые Канада согласилась продать Киеву.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег снаряжение, ВСУ, экипировка, армия Украины

Вы сейчас просматриваете новость " ВСУ закупили новые экипировку и снаряжение: появились фото". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Донбассе боевики попали под ответный огонь ВСУ и понесли серьезные потери

Сегодня, 07:14

В ходе боевых действий ранения получил один украинский военнослужащий

Сержант ВСУ остановил прорыв боевиков: появились подробности боя

Сегодня, 16:52

Украинский военный обнаружил продвижение врага, вступил в бой и был ранен, но задачу выполнил

ВСУ нанесли мощный урон боевикам: уничтожены несколько единиц техники

1 марта, 10:03

Воины ООС на обстрелы оккупационных войск ответили сокрушающим ответным огнем

В 2019 году на вооружение ВСУ поступят два военных катера США – Джордж Кент

2 марта, 04:45

США готовы сотрудничать с Украиной, чтобы у страны была возможность защититься от внешней агрессии

На Донбассе снайпер уничтожил боевика "Остапа": в ВСУ показали фото

25 февраля, 10:17

Любитель "русского мира" из Докучаевска больше не потревожит украинских военных на передовой

ВСУ ликвидировали боевика "Пилота" из Молдовы: появились фото

25 февраля, 17:29

В соцсетях боевики пишут, что наемника в "бригаду-200" отправил меткий выстрел снайпера

Как похудеть в области живота: 7 способов, которые работают

Развертывание Су-57 столкнулось с двумя проблемами - СМИ

"Никогда не были освободителями": советских солдат лишили званий

Опасный медведь спас маленького мальчика от страшной смерти

Давно пустует: в сети показали особняк Софии Ротару в Крыму

Священнослужитель УПЦ пожелал смерти Филарету

Тимошенко "забыла" Зеленского: назван главный страх Леди Ю

Нацбанк анонсировал изменения номеров всех банковских счетов

Будет как в СССР: в США предрекли судьбу Крыма

Игорь Кондратюк раскритиковал нацотбор на «Евровидение»
Загрузка...

Инвестиции на маленькие суммы: куда вложиться, чтобы не обесценить деньги

Сегодня, 07:00

"Сегодня" подсчитала, на чем заработать, имея немного денег 

Без транзита российского газа: много ли потеряет Украина

Вчера, 07:51

В 2019 году завершается 10-летний договор между Украиной и Россией о транзите газа в Европу

Цены на бензин перед выборами: чего ждать автовладельцам

2 марта, 07:51

За месяц существенно подешевел только автогаз. Эксперты считают, что ситуация поменяется в обратную сторону

В Украину идет тепло: прогноз погоды на неделю

2 марта, 07:24

В понедельник, 4 марта в северной, восточной и центральной частях страны ожидаются дожди.

6 роскошных причесок, которые красивы и без укладки

Алина Гросу показала беременный живот и обручальное кольцо (фото)

Алина Гросу озадачила фото с беременным животиком