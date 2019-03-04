ВСУ закупили новые экипировку и снаряжение: появились фото

В частности, военные получат наколенники и налокотники, индивидуальные транспортные сумки, а снайпера и разведчики – спецкостюмы

Фото: facebook.com/gursmz.

ВСУ закупили новые экипировку и снаряжение: появились фото //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/d65/80b/5c7d6580b4e62.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/d65/80b/5c7d6580b4e62.jpg 2019-03-04T20:04:30+02:00 Украина В частности, военные получат наколенники и налокотники, индивидуальные транспортные сумки, а снайпера и разведчики - спецкостюмы

Вооруженные силы Украины начали закупать экипировку, спецодежду и обувь, которые ранее либо не поставлялись, либо обеспечивали за счет международной помощи.

Об этом 4 марта сообщили в пресс-службы Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения (ГУРСМО) ВСУ.

Армия получила специальные и маскировочные костюмы для снайперов и разведчиков, костюмы для экипажей броневых машин, наколенники и налокотники, индивидуальные транспортные сумки, утепленные бахилы.













В то же время, продолжается разработка и войсковые испытания новых образцов спецодежды, обуви и экипировки, в частности для снайперов: рейдовых рюкзаков и чехла-ковра для переноски оружия. Они, а также модульные бронежилеты и баллистические шлемы поступят на плановое обеспечение в 2019 году.

Напомним, в прошлом году на сайте "Сегодня" считали, сколько стоит снаряжение бойца ВСУ – на содержание одного солдата предусматривалось 12 тыс. долларов.

Также сообщалось, что уже в этом году поступит первая партия снайперских винтовок LRT-3, которые Канада согласилась продать Киеву.

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