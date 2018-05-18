ВСУ жестко наказали врага: в ООС уточнили потери боевиков на Донбассе

Украинское командование также представило к наградам бойцов, которые отбили у врага населенный пункт

На Донбассе боевики продолжают регулярно атаковать украинских военных, причем не стесняясь обстреливать и мирных жителей, однако получают достойный ответ от бойцов ВСУ и несут серьезные потери.

Так, в штабе Объединенных сил со ссылкой на разведку уточнили, что потери боевиков за прошедшие сутки составили шестеро убитыми и девять раненными. Ранее сообщалось об одном раненном.

Такие потери боевики понесли после того, как украинские военные дали жесткую "ответку" на обстрелы населенных пунктов Новолуганское, Троицкое, Светлодарск, Зайцево, Авдеевка, Опытное, Водяное.

Также военное командование напомнило, как ВСУ отбили у боевиков поселок под Горловкой.

"Спланированные, подготовленные и реализованные действия героев первого механизированного батальона разведывательной роты 24-й бригады позволили обеспечить безопасность жителям населенного пункта Южное и сорвать коварные намерения врага", – рассказали в ООС.

За инициативность, решительность и умелые действия, проявленные при освобождении населенного пункта, личный состав мотострелкового батальона поощрен государственными и ведомственными наградами.

Напомним, 17 мая боевики ночью из тяжелой артиллерии обстреляли Троицкое. Оккупанты выпустили по населенному пункту 15 снарядов калибром 122 миллиметра.

Украинские чиновники сообщили детали по обстрелу Троицкого. Сначала стало известно, что при обстреле погибла семья – 13-летний мальчик и его родители, ранен брат. Однако позже стало известно, что женщина, которая была сильно ранена, все же выжила.