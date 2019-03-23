ВСУ жестко отомстили боевикам за убитого бойца

По данным разведки, трое оккупантов были ликвидированы и пятеро ранены

Фото: AFP

ВСУ жестко отомстили боевикам за убитого бойца //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/56c/ad2/5c756cad2d66e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/56c/ad2/5c756cad2d66e.jpg 2019-03-23T07:20:00+02:00 Украина По данным разведки, трое оккупантов были ликвидированы и пятеро ранены

В пятницу, 22 марта, российские оккупационные войска шесть раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, при этом пять раз применили запрещенные Минскими договоренностями минометы калибров 120 и 82 мм с расходом 88 мин. Об этом в Facebook сообщил пресс-центр штаба Объединенных сил.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" наших защитников обстреляли дважды:

из минометов калибра 120 мм и автоматических станковых гранатометов – вблизи села Водяное;

из снайперского оружия – в районе населенного пункта Новомихайловка.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты провели четыре обстрела:

дважды из минометов калибра 120 мм, а также с минометов 82-го калибра – вблизи села Новоалександровка;

из минометов калибра 120 мм – в районе населенного пункта Новозвановка;

из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи поселка Золотое-1.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и один получил ранения.

"Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил. По данным разведки, 22 марта огнем трех оккупантов было ликвидировано и пятеро ранены", – говорится в сообщении.

С начала текущих суток обстрелов позиций наших войск не зафиксировано.

Как сообщал штаб Объединенных сил, в четверг, 21 марта, боевики семь раз обстреляли позиции ВСУ, применив при этом запрещенное "Минском" вооружение – враг бил из минометов калибра 120 и 82 мм, из пулеметов и вооружения БМП. Из-за вражеских обстрелов погиб украинский военнослужащий, еще двое – ранены. Однако ВСУ отомстили за смерть украинского военнослужащего – боевики понесли серьезные потери.

Также мы сообщали, что в ответ на обстрелы противника, ВСУ уничтожили склад оружия и военный автомобиль, а также нанесли потери врагу в живой силе.

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