Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,26
31,04
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

ВСУ жестко отомстили боевикам за убитого бойца

Сегодня, 07:20

По данным разведки, трое оккупантов были ликвидированы и пятеро ранены

Фото: AFP
ВСУ жестко отомстили боевикам за убитого бойца //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/56c/ad2/5c756cad2d66e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/56c/ad2/5c756cad2d66e.jpg Украина По данным разведки, трое оккупантов были ликвидированы и пятеро ранены

В пятницу, 22 марта, российские оккупационные войска шесть раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, при этом пять раз применили запрещенные Минскими договоренностями минометы калибров 120 и 82 мм с расходом 88 мин. Об этом в Facebook сообщил пресс-центр штаба Объединенных сил.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" наших защитников обстреляли дважды:

  • из минометов калибра 120 мм и автоматических станковых гранатометов – вблизи села Водяное;
  • из снайперского оружия – в районе населенного пункта Новомихайловка.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты провели четыре обстрела:

  • дважды из минометов калибра 120 мм, а также с минометов 82-го калибра – вблизи села Новоалександровка;
  • из минометов калибра 120 мм – в районе населенного пункта Новозвановка;
  • из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи поселка Золотое-1.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и один получил ранения.

"Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил. По данным разведки, 22 марта огнем трех оккупантов было ликвидировано и пятеро ранены", – говорится в сообщении.

С начала текущих суток обстрелов позиций наших войск не зафиксировано.

Как сообщал штаб Объединенных сил, в четверг, 21 марта, боевики семь раз обстреляли позиции ВСУ, применив при этом запрещенное "Минском" вооружение – враг бил из минометов калибра 120 и 82 мм, из пулеметов и вооружения БМП. Из-за вражеских обстрелов погиб украинский военнослужащий, еще двое – ранены. Однако ВСУ отомстили за смерть украинского военнослужащего – боевики понесли серьезные потери.

Также мы сообщали, что в ответ на обстрелы противника, ВСУ уничтожили склад оружия и военный автомобиль, а также нанесли потери врагу в живой силе. 

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Донбасс, боевики, ООС

Вы сейчас просматриваете новость " ВСУ жестко отомстили боевикам за убитого бойца". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Порошенко: после выборов возобновятся переговоры в нормандском формате по ситуации на Донбассе

Вчера, 20:45

Президент отметил, что ключ от мира находится не в Киеве

Марчук назвал потери ВСУ за время весеннего "перемирия" на Донбассе

Вчера, 13:49

Начиная с 8 марта на Донбассе погибли пять военнослужащих из личного состава Объединенных cил

Горячее "перемирие" на Донбассе: ВСУ понесли потери

Вчера, 18:29

Боевики шесть раз обстреливали позиции украинских военных

Бои на Донбассе: бойца ВСУ убил снайпер, а у боевиков уничтожены гранатометчик и пулеметчик

Вчера, 16:17

Стали известны подробности боестолкновений на передовой – украинские воины дали достойный ответ врагу

Стали известны последние слова Юлии Началовой перед смертью

Бойфренд Юлии Началовой: «Мы себя обнадеживали»

Андрей Миронов: роман с Фатеевой, два брака и любовницы

Известна истинная причина, из-за которой умерла Юлия Началова

Учёные определили самую опасную для здоровья группу крови

Лилия Ребрик стала жертвой мошенников

Почему Шелковый путь из Европы в Китай обошел Украину

В Украине появился поддельный творог

Израильский концерн показал видео испытаний "убийцы С-300"

Эверест тает: на поверхности появляются тела погибших альпинистов
Загрузка...

Битва за Азов: кто и почему в Евросоюзе заблокировал появление "азовского пакета" санкций

Вчера, 07:39

Конгресс рассматривает закон, который предусматривает более мощные санкции против финсектора России, но у Трампа не продемонстрировали готовность применить против РФ жесткие меры

Операторы отказываются от безлимитных тарифов: не придется ли платить больше

Вчера, 07:28

Первый оператор заявил, что готовится отказаться от безлимитных услуг

"Миллион избирателей проголосовать на этих выборах не смогут": кто именно потеряет свой голос

21 марта, 07:51

Интервью с руководителем Службы распорядителя Государственного реестра избирателей Александром Стельмахом

Как самому накопить себе на хорошую пенсию: советы экспертов

Эксперты советуют сделать упор на депозиты в валюте и в гривне

"Никто тебе не поможет": в Киеве напали на звезду Евровидения

Борис Корчевников раскрыл личный секрет после смерти Началовой

Опасный медведь спас маленького мальчика от страшной смерти