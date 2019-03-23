ВСУ жестко отомстили боевикам за убитого бойца
По данным разведки, трое оккупантов были ликвидированы и пятеро ранены
В пятницу, 22 марта, российские оккупационные войска шесть раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, при этом пять раз применили запрещенные Минскими договоренностями минометы калибров 120 и 82 мм с расходом 88 мин. Об этом в Facebook сообщил пресс-центр штаба Объединенных сил.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" наших защитников обстреляли дважды:
- из минометов калибра 120 мм и автоматических станковых гранатометов – вблизи села Водяное;
- из снайперского оружия – в районе населенного пункта Новомихайловка.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты провели четыре обстрела:
- дважды из минометов калибра 120 мм, а также с минометов 82-го калибра – вблизи села Новоалександровка;
- из минометов калибра 120 мм – в районе населенного пункта Новозвановка;
- из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи поселка Золотое-1.
Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и один получил ранения.
"Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил. По данным разведки, 22 марта огнем трех оккупантов было ликвидировано и пятеро ранены", – говорится в сообщении.
С начала текущих суток обстрелов позиций наших войск не зафиксировано.
Как сообщал штаб Объединенных сил, в четверг, 21 марта, боевики семь раз обстреляли позиции ВСУ, применив при этом запрещенное "Минском" вооружение – враг бил из минометов калибра 120 и 82 мм, из пулеметов и вооружения БМП. Из-за вражеских обстрелов погиб украинский военнослужащий, еще двое – ранены. Однако ВСУ отомстили за смерть украинского военнослужащего – боевики понесли серьезные потери.
Также мы сообщали, что в ответ на обстрелы противника, ВСУ уничтожили склад оружия и военный автомобиль, а также нанесли потери врагу в живой силе.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " ВСУ жестко отомстили боевикам за убитого бойца". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Порошенко: после выборов возобновятся переговоры в нормандском формате по ситуации на Донбассе
Президент отметил, что ключ от мира находится не в Киеве
Горячее "перемирие" на Донбассе: ВСУ понесли потери
Боевики шесть раз обстреливали позиции украинских военных