"ВСУ знают, как отвечать на обострение": эксперт опроверг "зраду" о перемирии

На Донбассе украинская армия имеет богатый опыт "перемирий" с боевиками и знает, как реагировать на провокации на передовой. Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко дал понять, что соглашение о прекращении огня никак не влияет на обороноспособность нашей армии. Об этом идет речь в нашем материале "После перемирия: чем могут закончиться новые договоренности по Донбассу".

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Он считает, что украинские военные пристально следят за ситуацией на передовой и не расслабляются, несмотря на режим прекращения огня.

"Разведывательные действия (за исключением разведывательно-диверсионных) не запрещены. А следовательно, сбор информации о противнике, о местах дислокации, вооружении и т. д. будет осуществляться. Украинская армия будет внимательно следить за ситуацией и будет готова к любым неожиданностям. Лично у меня нет сомнений, что военное руководство нашей армии не пренебрегает вопросами безопасности. Второй момент: для украинских подразделений, которые несут дежурство в зоне ООС, это уже не первое перемирие. Потому есть определенный опыт действий в условиях перемирия, равно как и опыт реакции на провокации. Здесь для них ничего нового нет – они знают, как действовать, как отвечать на обострение", – сказал Мусиенко.

Отметим, в последнее время в украинском обществе разгоняли "зраду", якобы защитники Украины безоружны, чтобы не сорвать перемирие. Однако сами военные на передовой в последние пару дней рассказывали, что они не остались с пустыми руками – у них есть штатное пехотное вооружение вплоть до крупнокалиберных пулеметов, а более серьезное готовы в любой момент быстро подтянуть из тыла. В то же время командование заявляло, что бойцам ВСУ не запрещено открывать огонь в ответ, если будет серьезная угроза их жизни.

Напомним, режим полного прекращения огня начал действовать с 27 июля. Главари "ДНР" и "ЛНР" якобы даже приказали своим бандформированиям не стрелять. Однако уже через полчаса враг совершил два обстрела позиций украинской армии. На следующий день противник снова стрелял. В ОБСЕ и вовсе насчитали в первый день перемирия 111 нарушений режима прекращения огня – 21 взрыв и 90 очередей и выстрелов из стрелкового оружия. Все эти нарушения прекращения огня были зафиксированы между 09:45 и 11:35 27 июля. Читайте подробнее об условиях нового перемирия.

Нарушение перемирия на Донбассе прокомментировал и Владимир Зеленский. Президент Украины отметил, что фиксируются отдельные случаи нарушения перемирия со стороны боевиков, но в случае необходимости украинские военные готовы ответить на атаки противника.

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Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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