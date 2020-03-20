"Вся молодежь и дети – носители коронавируса": нардеп от "Слуги народа" сделал громкое заявление

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Алексей Леонов решил объяснить своим читателям о том, что такое коронавирус и в чем его главная опасность.

Об этом он написал в своем Facebook.

"Основная проблема коронавируса в том, что вся молодежь и дети являются носителями, а главная специфика, что самые тяжелые последствия переживают люди старше 60 лет", - заявил он.

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Леонов добавил также, что государство закрывает границы, чтобы максимально обезопасить старшее поколение от заболевания вирусом.

Депутат признал, что в Украине существуют сложности с масками, санитайзерами и медикаментами, но попросил не винить в этом руководство страны и Владимира Зеленского, ведь "к такой скорости распространения инфекции не был готов весь мир".

"Мы сами создаем глобальный ажиотаж. Продовольственных товаров в стране достаточно, а гречка и туалетная бумага не лечат коронавирус", — резюмировал он.

Ранее мы сообщали, что 20 марта еще пять новых случаев заражения COVID-19 зафиксировали в Черновцах. Всего на данный момент в Украине 26 лабораторно подтвержденных случаев инфицирования, три из них – летальные.

Напомним, ранее стало известно, что в Италии от заражения COVID-19 умерла еще одна украинка. Об этом сообщил глава Христианского общества украинцев в Италии Олесь Городецкий.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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