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Всю рекламу в СМИ переведут на украинский язык

13 января, 17:21

В Украине продолжают воплощать нормы закона о единственном государственном языке

Фото: facebook.com/sluganarodu.official

Фото: facebook.com/sluganarodu.official

Вся реклама на телевидении, радио, а также в печатных изданиях должна быть выполнена только на украинском языке. Такие требования содержатся в нормах ст. 32 закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", которые вступают в силу с 16 января. Об этом сообщили в пресс-службе Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Телерадиоорганизации зарубежного вещания, телерадиоорганизации, вещающие одним или несколькими официальными языками Европейского Союза, наряду с государственным языком могут размещать рекламу на официальных языках ЕС.

В средствах массовой информации, издаваемых на одном из официальных языков Евросоюза, допускается размещение рекламы на том языке, на котором выходит печатное средство массовой информации.

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Также этим законом были внесены изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, которыми определено, что нарушения требований закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" о применении государственного языка в сфере рекламы влекут за собой наложение штрафа от двухсот до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан или предупреждение, если нарушение совершено впервые.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что украинская власть будет отстаивать национальные интересы, в том числе и в вопросах языка.

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Первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук заявил, что украинский язык будет единственным государственным языком в Украине, но изменения в языковой закон не исключены.

"Если имплементация этого закона будет требовать каких-то правок, они будут внесены. Но концептуальная для нас вещь – единственным государственным языком в Украине есть и будет украинский", – сказал он.

Новости "Сегодня" сообщали, что Верховная Рада 25 апреля 2019 года приняла закон № 5670-д об украинском языке. Документ регулирует порядок его применения в качестве государственного в публичных сферах общественной жизни, кроме сфер частного общения и совершения религиозных обрядов.

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украинский язык закон языковой закон

Источник: РБК-Украина

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