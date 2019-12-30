Вторая рекордсменка: украинка сошла на семь высочайших точек мира

/ Фото: Pixabay

Украинка Оксана Литинская сошла на высочайшую вершину Антарктиды, побывав таким образом на всех семи высочайших вершин всех частей света. Об этом сообщает брат альпинистки Святослав Литинский на странице в Facebook.

Сама Литинская подтвердила, что 27 декабря 2019 вместе с командой других альпинистов взошла на самую высокую гору Антарктиды – пик Винсон высотой 4892 метра над уровнем моря.

Оксанастала второй украинкой, достигшей "семи вершин".

Полный список ее достижений:

Аконкагуа, 6962 м. (Южная Америка) – 31 декабря 2013

Реклама

Эльбрус, 5642 м. (Европа) – 27 августа 2014

Костюшко, 2228 м. (Австралия) – 28 декабря 2015

Денали/Мак-Кинли, 6168 м. (Северная Америка) – 1 июля 2017

Килиманджаро, 5892 м. (Африка) – 19 августа 2018

Эверест/Джомолунгма, 8848 м. (Азия) – 22 мая 2019

Винсон, 4892 м. (Антарктида) – 27 декабря 2019

Женщина родилась во Львове, но уже более двадцати лет проживает и работает в Лондоне.

Всего за все время в мире на "Семь вершин" сошли около 70 женщин. Оксана Литинская стала второй украинкой, которой это удалось.

Ранее выполнить программу "7 вершин", то есть взойти на высочайшие точки всех континентов, удавалось еще четырем украинским альпинистам, в том числе Игорю Похвалину и Сергею Ковалеву.

Как сообщалось, в мае 2016 года Яловчак покорила Эверест , став второй украинкой, побывывшей в самой высокой точке мира. Высота Эвереста – 8 848 метров. За всю историю покорения Эвереста всего более 6 тысяч человек поднялись на вершину горы. Из них около 400 женщин.

При этом в 2017 году харьковчанин, опытный горный гид Валентин Сипавин стал 19-м украинцем, покорившим Эверес т. На высоте 8848 метров Валентин развернул футболку "Шахтера" с 10-м номером и поздравил клуб с юбилейным, 10-м чемпионством.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама