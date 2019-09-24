Второй день Генассамблеи ООН и борьба между парламентом и премьером Британии: топ-темы дня

Во вторник, 24 сентября, СМИ будут отслеживать несколько важных тем, но главной все же останется важнейшее международное событие года – Генассамблея ООН.
Президент Украины Владимир Зеленский до 26 сентября находится с рабочим визитом в США для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Мэр Киева Виталий Кличко выступит на форуме Smart Government Day в швейцарском городе Санкт-Галлен, где представит достижения Киева как первого украинского Smart City. На форуме обсудят вызовы, стоящие перед современными городами.
В Нью-Йорке в рамках сессии Генеральной ассамблеи ООН откроются общие прения.
Британский Верховный суд вынесет решение по делу о приостановке работы парламента страны премьер-министром Борисом Джонсоном.
О том, какими были итоги понедельника, 23 сентября, читайте на сайте "Сегодня" и смотрите на видео ниже.
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