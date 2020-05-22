Второй "срок" в застенках "ДНР": из плена боевиков сбежал украинец

По фото из сводок о розыске видно, что парня пытали

Дважды плененный украинец Григорий Синченко сбежал из тюрьмы боевиков так называемой "ДНР", которые известны своими страшными пытками. Об этом сообщила его мать, Татьяна Гулевская, которая ведет борьбу за освобождение сына, задержанного боевиками еще в октябре 2019 года, передает "Укринформ".

"По местному телеканалу новость о бегстве крутят в сводках "МВД". Тем, кто укажет, где он скрывается, обещают награду. Представители спецслужб были дома у моей мамы. Угрожали ей, мне, сыну, говорили, что если найдут, не выпустят живым", - рассказала Гулевская.

Отметим, на фото Григория, которое демонстрируют подконтрольные боевикам медиа, видно, что на лице у парня есть следы ожогов. По мнению матери, боевики его пытали.

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Григорий Синченко

Напомним, 25-летний Григорий Синченко, у которого есть третья группа инвалидности, был арестован в оккупированном Донецке 2 декабря 2016 года. Его обвиняли в партизанской деятельности, незаконном хранении оружия.

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По словам матери, его зверски пытали: били электротоком, подвешивали к потолку за вывернутые руки душили, били так, что разорвалась легкое.

В декабре 2017 года Синченко вместе с 74 пленниками был освобожден в рамках обемена.

.В октябре 2019 гола Синченко снова задержали "спецслужбы ДНР". И до сих пор его родные точно не знали, где он и что с ним.

Напомним, новости "Сегодня" сообщали, что в тюрьме "ДНР" повесился пленный боец ВСУ.

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