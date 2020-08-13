Второй тур на мэрских выборах в Днепре с участием Филатова и Краснова неизбежен, – социологи

Борис Филатов и Загид Краснов выйдут во второй тур мэрских выборов. Таковы результаты проведенного Центром общественного развития "Интер-акция" социсследования, которые представил в ИА "Инерфакс-Украина" директор центра Юрий Лагутов.

Социологическое исследование "Электоральные настроения жителей юго-востока Украины" было проведено в Днепре, Харькове и Одессе 8-9 августа. Всего было опрошено 1500 респондентов по каждому городу.

Что касается партийных симпатий, то среди тех, кто определился, ситуация выглядит так: "Пропозиція" – 22,3%, "Громадська сила" – 21,7%, "Слуга народа" – 13,3%, ОПЗЖ – 10,4%.

На должности городского головы горожане видят следующих политиков в первом туре – Борис Филатов – 31,7%, Загид Краснов – 26,7%, Александр Вилкул – 10,2%.

Кандидат политических наук Алексей Якубин, комментируя результаты социологического исследования, подчеркнул, что некорректно сравнивать парламентскую кампанию с местными выборами. Потому что в первом случае во главе угла общегосударственная повестка дня. Во втором случае просматривается ориентация людей на местные проекты.

"Отчасти это следствие и децентрализационных процессов, отчасти того, что украинская политика остается высоко персонифицированной. Поэтому местные проекты во главе с местными лидерами набирают популярность, – отметил он. – В Днепре не парламентские партии являются доминирующими, а местные. Это сказывается и на рейтинге их лидеров. Но с Филатовым все понятно – он мэр Днепра и использует те ресурсы, которые у него есть. А вот высокий показатель "Громадской силы" и ее лидера Загида Краснова – показатель активного взаимодействия с местными жителями. Во время карантина "Громадська сила" помогала горожанам решать социальные, медицинские проблемы. Это влияет на рейтинг, как и борьба за бесплатные парковки".

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