Второй тур президентских выборов стартовал в Украине: как голосуют бойцы на фронте

Избирательные участки на Донбассе не пустуют с самого утра

Фото: AFP

В Украине стартовало голосование во втором туре президентских выборов. Свой голос отдают и украинские военные на фронте в Донецкой области. Как это происходит – видели журналисты "Сегодня".

С самого утра избирательные участки на Донбассе не пустуют – бойцы активно голосуют за своих кандидатов. Настрой тут позитивный: военные отдают свои голоса в хорошем расположении духа и шутят.

Как проходит голосование во втором туре выборов президента Украины смотрите также в спецвыпусках "Сегодня" в 11:00, 15:00 и 19:00. Мы первыми покажем результаты экзит-полов и расскажем, были ли существенные нарушения.

Ранее в ЦИК называли стоимость проведения второго тура голосования. На нужды участковых избирательных комиссий заграничных избирательных участков во время второго тура президентских выборов, который пройдет в Украине 21 апреля, из государственной казны планируется потратить 13,689 млн гривен.

Напомним, что в первом туре выборов украинцы испортили четверть миллиона бюллетеней.

Все о втором туре выборов – главные новости, фото и видео – смотрите онлайн "Сегодня" .

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