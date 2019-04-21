Второй тур президентских выборов в Украине: как проходит голосование в разных уголках страны

Журналисты показали, как голосуют избиратели во Львове, Одессе и Мариуполе





Во Львове на избирательных участках нет очередей, а в списках избирателей – преобладают женщины. Также наши журналисты побывали на спецучастке во Львовском перинатальном центре. Тут голосуют около полусотни избирателей – это члены комиссии, медики, а также будущие и новоиспеченные мамочки.

В Одессе один из участков открылся почти на час позже. А все из-за того, что туда вовремя пришли только пятеро из 12 членов комиссии – опоздал даже голова. Между тем на пляжах Одессы – уже полно отдыхающих, приехавших со всей Украины. Говорят, что сознательно отдали предпочтение отдыху.

В Мариуполе на избирательных участках очередей и ажиотажа нет, а члены комиссии предполагают, что избирателей будет значительно больше во второй половине дня, так как многие в Вербное воскресенье первым делом пошли в церковь, а потом планируют проголосовать.

Как проходит голосование во втором туре выборов президента Украины смотрите также в спецвыпусках "Сегодня" в 15:00 и 19:00. Мы первыми покажем результаты экзит-полов и расскажем, были ли существенные нарушения.

Корреспонденты "Сегодня" следят за ходом голосования не только в Украине, но и в Вашингтоне, Брюсселе, Польше и Италии. Кроме того, мы покажем, как голосуют в Финляндии – на единственном избирательном участке для украинцев, которые находятся в России.

Мы продолжаем внимательно следить за самыми важными событиями во втором туре выборов. Главные новости, фото и видео – смотрите онлайн "Сегодня".

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