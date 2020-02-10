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Коронавирус обнаружили у второго гражданина Украины

10 февраля, 13:59

Украинцы заразились на карантинном круизном лайнере Diamond Princess в Японии

Круизный лайнер Diamond Princess

Круизный лайнер Diamond Princess / Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Среди людей, которые заразились новым типом коронавируса на борту японского круизного лайнера Diamond Princess, обнаружили второго гражданина Украины.

Об этом сообщает японский телеканал NHK, ссылаясь на данные местного Министерства здравоохранения.

Согласно полученным 10 февраля результатам анализов 439 пассажиров и членов экипажа стало известно еще о 66 инфицированных людях на борту. Таким образом, совокупное количество людей с вирусом 2019-nCoV на корабле составляет 135.

"Среди 66 новых зараженных лиц 10 февраля: 45 – японцы, 11 – американцы, 4 – австралийцы, 3 – филиппинцы. Один канадец, один британец и один украинец", – утверждают журналисты.

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Украинские власти уже подтвердили эту информацию.

"Сейчас украинцы сняты с лайнера и перевезены в японскую больницу столичного региона. Там они будут находиться в изоляции под соответствующим медицинским наблюдением не менее 14 дней", – заявили в Министерстве здравоохранения Украины.

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Фото: slovoidilo.ua

Первым гражданином нашей страны, у которого обнаружили новый коронавирус, среди них оказался 20-летний парень, о котором стало известно накануне.

Как утверждают в департаменте консульской службы МИД Украины, ему оказывается квалифицированная медицинская помощь. Насколько известно, он чувствует себя хорошо и видимых признаков симптома у него нет. Несмотря на это, мужчина пробудет еще 14 дней под наблюдением в изоляторе.

Напомним, ранее в консульстве Украины в Японии сообщили о 25 украинцах на борту Diamond Princess. Они являются членами экипажа судна, где в целом находятся более 3,7 человек. Дипломаты поддерживают с ними контакт

Больше читайте на сайте "Сегодня" в спецтеме: "Коронавирус заразил украинцев: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространения".

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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