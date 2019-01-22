Второй взрыв за неделю в Одессе: пострадал банкетный зал санатория

Самодельное устройство заложили с внешней стороны здания в районе окна

Полиция изучает место, где сработало устройство. Фото: Д. Митанова.

Второй взрыв за неделю в Одессе: пострадал банкетный зал санатория Дана Митанова //smm3.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/77d/514/5c477d5144798.png //smm1.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/77d/514/5c477d5144798.png 2019-01-22T22:39:00+02:00 Украина Самодельное устройство заложили с внешней стороны здания в районе окна

В Одессе прогремел уже второй взрыв за неделю, и снова у ресторана. Если в понедельник взрывное устройство сдетонировало у заведения в районе 10-й станции Большого Фонтана (в Ванном переулке), ранив человека и немного повредив летнюю беседку, то сегодня жертвой подрывателей стало здание банкетного зала на территории санатория имени Чкалова, что на Французском бульваре. "Сегодня" побывала на месте происшествия.

Взрыв раздался около 8:00. В пресс-службе областного управления ГСЧС сообщили: спасатели, прибывшие к ресторану после звонка дежурного полиции, установили, что причиной ЧП стало взрывное устройство, которое заложили с внешней стороны здания. А именно — возле окна прачечной, расположенной на первом этаже двухэтажного строения ресторана.

"Погибших и пострадавших нет", — рапортовали в ведомстве, отметив, что обошлось без пожара.

В полиции подтвердили, что сработало взрывное устройство, и уточнили, что оно было самодельным. Чтобы найти какие-либо металлические остатки устройства среди осколков стекла и отколовшихся частиц бетона, взрывотехник проверял буквально сантиметр за сантиметром с помощью магнита, опущенного в пакет. Впрочем, если верить полицейскому, с которым нам удалось обменяться парой слов на месте ЧП, никаких частиц там так и не нашли.

"Ведомости по факту случившегося внесли в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины — умышленное уничтожение или повреждение имущества", — сообщили в отделе коммуникации областного управления полиции.

Вход в караоке-бар получил повреждения. Фото: Д. Митанова

По нашим наблюдениям, с внешней стороны здание серьезных повреждений не получило. О том, что что-то произошло, свидетельствовали лишь красно-белая лента да снующие вокруг люди в форме. Лишь присмотревшись, можно разглядеть поврежденное окно с почерневшей краской вокруг и порванную пленку (какой обычно обтягивают на холодное время года летние террасы) над входом соседствующего с рестораном караоке-клуба.

Куда более серьезные повреждения внутри прачечной: над окном появилась дыра, весь пол усеян обломками, осыпавшимися со стен и потолка. Вентилятор, установленный в помещении, по слухам, отлетел метра на три.

Местные сотрудники о случившемся говорят неохотно. По их словам, версий, которые бы объясняли причины произошедшего, у них пока нет. Люди утром пришли на работу и застали все в таком виде.

"Никогда в жизни мы ничего плохого не делали", — отвечали нам.

В прачечной. Пол усеян обломками отделки. Фото: od.npu.gov.ua

При этом в телефонной беседе женщина, отрекомендовавшаяся как директор, вообще отрицала факт взрыва.

"У нас ничего не происходило", — отметила она. А когда мы ей перезвонили спустя несколько часов — рекомендовала обращаться в полицию.

Зато одесситы в соцсетях уже вовсю строят свои версии.

"Войны за Чкаловский продолжаются", — заявил координатор Люстрационной комиссии Одесской области Александр Жирносенко.

Напомним, вчера, 21 января, в Одессе возле ресторанного комплекса в Ванном переулке произошел взрыв, в результате которого пострадал один человек.

Кроме того, ранее в Спасо-Преображенском кафедральном соборе в Сумах произошел взрыв. Обошлось без пострадавших, однако происшествие вызвало серьезный резонанс.

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АВТОР: Дана Митанова Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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