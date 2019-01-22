Второй взрыв за неделю в Одессе: пострадал банкетный зал санатория
Самодельное устройство заложили с внешней стороны здания в районе окна
В Одессе прогремел уже второй взрыв за неделю, и снова у ресторана. Если в понедельник взрывное устройство сдетонировало у заведения в районе 10-й станции Большого Фонтана (в Ванном переулке), ранив человека и немного повредив летнюю беседку, то сегодня жертвой подрывателей стало здание банкетного зала на территории санатория имени Чкалова, что на Французском бульваре. "Сегодня" побывала на месте происшествия.
Взрыв раздался около 8:00. В пресс-службе областного управления ГСЧС сообщили: спасатели, прибывшие к ресторану после звонка дежурного полиции, установили, что причиной ЧП стало взрывное устройство, которое заложили с внешней стороны здания. А именно — возле окна прачечной, расположенной на первом этаже двухэтажного строения ресторана.
"Погибших и пострадавших нет", — рапортовали в ведомстве, отметив, что обошлось без пожара.
В полиции подтвердили, что сработало взрывное устройство, и уточнили, что оно было самодельным. Чтобы найти какие-либо металлические остатки устройства среди осколков стекла и отколовшихся частиц бетона, взрывотехник проверял буквально сантиметр за сантиметром с помощью магнита, опущенного в пакет. Впрочем, если верить полицейскому, с которым нам удалось обменяться парой слов на месте ЧП, никаких частиц там так и не нашли.
"Ведомости по факту случившегося внесли в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины — умышленное уничтожение или повреждение имущества", — сообщили в отделе коммуникации областного управления полиции.
Вход в караоке-бар получил повреждения. Фото: Д. Митанова
По нашим наблюдениям, с внешней стороны здание серьезных повреждений не получило. О том, что что-то произошло, свидетельствовали лишь красно-белая лента да снующие вокруг люди в форме. Лишь присмотревшись, можно разглядеть поврежденное окно с почерневшей краской вокруг и порванную пленку (какой обычно обтягивают на холодное время года летние террасы) над входом соседствующего с рестораном караоке-клуба.
Куда более серьезные повреждения внутри прачечной: над окном появилась дыра, весь пол усеян обломками, осыпавшимися со стен и потолка. Вентилятор, установленный в помещении, по слухам, отлетел метра на три.
Местные сотрудники о случившемся говорят неохотно. По их словам, версий, которые бы объясняли причины произошедшего, у них пока нет. Люди утром пришли на работу и застали все в таком виде.
"Никогда в жизни мы ничего плохого не делали", — отвечали нам.
В прачечной. Пол усеян обломками отделки. Фото: od.npu.gov.ua
При этом в телефонной беседе женщина, отрекомендовавшаяся как директор, вообще отрицала факт взрыва.
"У нас ничего не происходило", — отметила она. А когда мы ей перезвонили спустя несколько часов — рекомендовала обращаться в полицию.
Зато одесситы в соцсетях уже вовсю строят свои версии.
"Войны за Чкаловский продолжаются", — заявил координатор Люстрационной комиссии Одесской области Александр Жирносенко.
Напомним, вчера, 21 января, в Одессе возле ресторанного комплекса в Ванном переулке произошел взрыв, в результате которого пострадал один человек.
Кроме того, ранее в Спасо-Преображенском кафедральном соборе в Сумах произошел взрыв. Обошлось без пострадавших, однако происшествие вызвало серьезный резонанс.
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С внешней стороны здания ресторана было заложено взрывное устройство