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Вторую петицию о проведении парада ко Дню Независимости зарегистрировали на сайте президента

10 июля, 16:00

Петицию уже зарегистрировали на сайте главы государства

Фото: president.gov.ua

Уже вторую петицию с требованием к Президенту Владимиру Зеленскому провести военный парад ко Дню Независимости Украины, 24 августа, зарегистрировали на сайте Главы государства.

"Вооруженные силы Украины с 2014 года защищают Украину от нападения Российской Федерации. Во время воины показали свою стойкость, решительность и преданность Украине. Наши воины являются примером для молодежи. Наша техника модернизируется и улучшается с каждым годом. Нам есть, чем гордиться. С целью поддержания боевого духа военных, с благодарностью ко всем воинов, для популяризации защиты Украины среди граждан, для привлечения внимания международных партнеров. Прошу организовать проведение военного парада в День Независимости Украины 24 августа 2019 года", - говорится в тексте петиции.

Отметим, что это уже вторая петиция.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в 2019 году на День Независимости не будет военного парада. А 300 миллионов гривен, которые должны были уйти на организацию парада – уйдут на премии украинским бойцам.


"Обычно на День Независимости проходит военный парад – помпезный и точно недешевый. Мне кажется, что в этом году вместо парада эти деньги лучше выделить нашим героям – нашим военным. И мы приняли решение: выделить 300 миллионов гривен на премии всем нашим военным. Это солдаты срочной службы, курсанты, сержанты – все. И обязательно тем военным, которые выполняют боевые задания в зоне проведения операции Объединенных сил. Но праздновать День Независимости мы будем. Но будет новый формат", – заявил Зеленский.


Как сообщалось, в 2018 году на День Независимости в Киеве прошел один из крупнейших военных парадов за последние годы – в нем приняли участие около 4500 военных и 250 единиц техники. На параде отмаршировали 24 подразделения ВСУ, Госпогранслужбы, СБУ, Нацгвардии, ГСЧС, Нацполиции и других силовых подразделений, выполняющих задачи по охране и обороне страны. Кроме того, по Крещатику прошлись военные из 18 стран мира – всего 300 человек.

Напомним, ранее военные эксперты отмечали, что военный парад в Киеве необходим, чтобы послать России сигнал, что Украине есть чем защищаться от атак российской армии.

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Тег День Независимости, Зеленский, петиция, парад, День Независимости Украины, военный парад

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