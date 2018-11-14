Вторжение зимы: погода резко изменится, снег обещают даже на юге Украины

До конца текущей недели и начала следующей в Украину придет зимняя погода с дождем, переходящим в снегопады

Начиная со среды, 14 ноября, синоптики предупреждают о резком изменении погоды. Небо над Украиной затянет тучами и холодный дождь сменится снегом уже к выходным. Циклон с Запада будет властвовать над всей территорией страны в ближайшие пять дней, и только временами и не во всех регионах дожди со снегом будут на время прекращаться. Об этом сообщили в украинском Гидрометцентре.

Так, в среду, 14 ноября, синоптики прогнозируют резкое ухудшение погодных условий практически в половине регионов Украины. От западных областей до центральных и северных регионов прогнозируют дожди с мокрым снегом. Температура воздуха в этих регионах будет колебаться. На западе Украины до +6-8, в центре и на севере страны 0+2. На юге и востоке Украины до +2-4 тепла.

В четверг, 15 ноября, тучи с дождем и снегом уйдут из центра страны, но останутся в западных регионах и сместятся на восток. Но температурный режим не изменится. На юго-востоке похолодает еще на 1-2 градуса.

В пятницу, 16 ноября, дожди с мокрым снегом заполонят южные и северо-восточные регионы Украины. В этих регионах похолодает еще на 1-2 градуса. На остальной территории осадков не прогнозируют. Но если на западе Украины все также обещают до +5-7 тепла, то в центре и на севере страны воздух прогреется максимум до +2, а ночью морозы будут до -6 градусов.

В субботу, 17 ноября, прогнозируется сильная облачность по всей Украине. А на юге страны дожди перейдут в снегопады. Похолодает на всей территории страны и в среднем во всех регионах днем температура воздуха будет меняться от 0 до +2, местами до +4, а ночью прогнозируют значительное снижение температуры до -5 мороза.

В воскресенье, 18 ноября, зима окончательно вторгнется в Украину. На большей части страны прогнозируют снегопады. Лишь на Закарпатье и в части южных областей без осадков. Температурный режим сохранится на уровне предыдущего дня. Холода равномерно распределяться по всей стране с дневным потеплением и ночными ощутимыми морозами.

Народный прогноз погоды

14 ноября почитается память бессребренников и чудотворцев Космы и Дамиана Ассийских. Этот день считался началом зимы и первых морозов: "Кузьма-Демьян — кузнец, кует лед на земле и на воде". Если на Кузьму дороги развезет грязью, не стоит ждать мороза до самого декабря. А если в этот день выпадет снег, то будущая весна будет с большим разливом, пишет сайт "Синоптик".

15 ноября отмечается день памяти святых Акиндина и Пигасия. В народе говорили: "Акиндин разжигает овин, Пегасий солнце гасит" — световой день становился все короче. Если на Акиндина небо заплачет, то следом за дождем и зима придет. А если в этот день низкий туман, то зима мягкой будет. С этого дня и до 20 ноября происходит устойчивое промерзание почвы.

16 ноября почитается память святого Акепсима, Иосифа пресвитера и Аифала диакона. В прежние времена приметили, что с этого дня начинался ледостав. Если листопад к этому времени полностью закончится, надо ожидать крутой зимы. У рыбаков была своя примета: если на Акепсима первая рыба сорвётся с крючка, то улов будет неважным.

17 ноября почитается память преподобного Иоанникия Великого. В этот день опасаясь нечистой силы, люди старались никуда из дому не выходить. Наши предки приметили, если 17 ноября снега надует, то в следующем году хлеба прибудет. Также обращали внимание на уток: если их много оставалось зимовать, зима ожидалась теплой.

18 ноября отмечается день памяти святых Галактиона и Епистимии. В прежние времена в этот день девушки молились о женихах и умоляли Всевышнего послать им хорошего мужа. В этот день прогноз погоды определяли так: если стелется туман — будет тепло, а если иней на деревьях, надо готовится к морозу. С этого времени начинают менять шубки зайцы-беляки, белки, ласки.

Напомним, ранее синоптики рассказывали о том, какой будет погода в ноябре и до начала календарной зимы.