Вузы на карантине: как выпускники будут защищать дипломы

Студенты, которые не выпускаются в этом году, закончат учебный год по плану

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С 12 марта все школы и университеты Украины закрыты на карантин из-за угрозы эпидемии коронавируса. Но учебный процесс не остановился: ученики и студенты получают образование в онлайн-режиме. О том, как выпускники вузов будут защищать дипломы, идет речь в авторской статье на сайте "Сегодня".

Вузам было проще перейти на дистанционное обучение, чем школам. Большинство университетов имеют платформы и электронные материалы. В Киево-Могилянской академии рассказали, что студентов достаточно быстро перевели на дистанционное обучение, потому что много лекций и других материалов есть в электронном формате и выложены на платформе.

"Конечно, не все преподаватели смогли быстро переключиться на дистанционный режим, большое количество преподавателей перевели значительную часть активностей в письменные работы. Это было сразу замечено благодаря постоянному опросу студентов. Сейчас мы активно помогаем им. Проводим тренинги, подключаемся удаленно и показываем, как и что нужно делать. Мы делаем все, чтобы обучение не было переведено в самообучение", – рассказал Андрей Глибовец, декан факультета информатики НаУКМА.

Большинство курсов поддерживается внутри Moodle. Еще до карантина студенты могли загружать свои выполненные задания на платформу для проверки преподавателями, независимо от того, были они на паре или нет.

"Если мы говорим о младших студентах – первый, второй, третий курсы, то преподаватели также проводят лекционные, практические или лабораторные в Microsoft Teams или Zoom. Собираются в небольшие группы по 10 человек, где каждый студент защищает свои работы", – рассказывает Александр Подденежный, руководитель центра электронного образования НаУКМА.

Студенты, которые не выпускаются в этом году, закончат учебный год по плану. Экзамены и зачеты Минобразования рекомендует провести дистанционно по графику. А если их нельзя провести удаленно, тогда университет может перенести на следующий год.

В тренде Вузы на карантине: как выпускники будут защищать дипломы

А вот выпускникам вузов разрешили защищать дипломные работы и сдавать экзамены дистанционно, кроме единого государственного квалификационного экзамена.

Напомним, ранее сообщалось, когда закончится учебный год в школах в условиях карантина.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье "Школа на карантине: когда будет последний звонок и ВНО".

Также ранее писалось, что карантин в Украине могут продлить:

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