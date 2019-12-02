Введение "цифровых" доверенностей: юрист рассказала, изменится ли цена и процедура

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Украинское правительство продолжает курс на перевод бумажных документов в "цифру" . Одним из таких пунктов станет введение цифровых доверенностей.

Сейчас, чтобы составить доверенность, необходимо личное присутствие лица, которое оформляет доверенность, его паспорт и регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов (ранее указывавшийся как ИНН). Причем присутствие поверенных, т.е. людей, которые смогут представлять интересы этого человека, – не обязательно.

Юрист ЮФ "Мисечко и партнеры" Яна Квасница отметила, что на данный момент, доверенности удостоверяются нотариально, изготавливаются нотариусом не менее чем в двух экземплярах, один из которых остается в материалах нотариального дела. Все экземпляры подписываются участниками и имеют силу оригинала, в том числе экземпляр, который хранится в делах нотариуса.

"Процедура оформления доверенности, скорее всего, не изменится. Явка к нотариусу лица, желающего выдать доверенность, останется обязательной, так как нотариус должен установить лицо, обратившееся за совершением нотариального действия, истребовать у него необходимые документы, проверить дееспособность, определить объём делегируемых полномочий и т.д.", — отметила Квасница.

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Юрист добавляет, что спрогнозировать изменение стоимости оформления доверенностей из-за внедрения электронного новшества достаточно сложно, т.к. нотариусы сами устанавливают тарифы на свои услуги.

"Получение доверенности в электронной форме не должно повлиять на ее стоимость, зато дополнительные преимущества таких нововведений налицо", — в свою очередь говорит Николай Максимов, адвокат ЮК Riyako&Partners.

Сейчас оформление доверенности стоит в среднем стоит от 200 до 700 грн.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "В Украине внедрят электронные доверенности: для чего и как это будет работать".

Ранее сообщалось, что в Минюсте решили: нотариусы могут получить право регистрировать браки и разводы .

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