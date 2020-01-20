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Введение страховой медицины: Скалецкая рассказала, когда начнется работа

20 января, 14:06

Виталий Андроник

В середине весны будет создана рабочая группа и начнется экспертное обсуждение модели страховой медицины

Зоряна Скалецкая. Фото: facebook.com/zoryana.chernenko

Зоряна Скалецкая. Фото: facebook.com/zoryana.chernenko

В правительстве рассчитывают, что уже в 2020 году украинцы смогут получить на обсуждение законопроект о модели страхового медицинского обеспечения, которое даст возможность направить дополнительные финансы на оказание медицинской помощи. Как рассказала сайту "Сегодня" министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, у министерства есть разные мнения, как должна выглядеть реформа, но пока нет рабочей группы. Но после 1 апреля в ведомстве рассчитывают присоединиться к экспертным обсуждениям по законопроекту.

"Уже пришло время создания рабочей группы, чтобы начать национальную дискуссию, кто на что способен и готов. Страховая медицина предусматривает несколько компонентов: как мы собираем деньги и на что. Оба компонента очень важны. Если мы говорим о добровольном медицинском страховании, то оно предусматривает возможность выбора. Более важно, как будет покрываться услуга, и где государство будет выступать плательщиком — чтобы обеспечить определенным категориям возможность иметь более расширенную программу медицинских гарантий", – рассказала нам Скалецкая.

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Какой станет система здравоохранения после реформы, читайте в нашем эксклюзивном интервью "Когда государство будет платить за роды и операции: Зоряна Скалецкая о медреформе".

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Напомним, в апреле 2020 года в Украине впервые заработает Программа медицинских гарантий – с этого месяца принцип "деньги следуют за пациентом" будет функционировать на всех уровнях медицинской помощи. В связи с этим на официальном сайте Министерства здравоохранения (МОЗ) обновился список бесплатных медицинских услуг.

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Источник: Сегодня

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