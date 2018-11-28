Введение военного положения: командующий ООС обратился к жителям Донбасса

Сегодня, 13:30

Генерал призвал людей не реагировать и не распространять фейки и сплетни по ситуации в стране

Сергей Наев. Фото: Д. Павлов/&quot;Сегодня&quot;
Сергей Наев. Фото: Д. Павлов/"Сегодня"

Введение военного положения в Украине не повлияет на жизнь жителей Луганской и Донецкой областей, так как этот регион и так живет уже не первый год в "особом режиме". Об этом говорится в обращении командующего Объединенными силами на Донбассе генерал-лейтенанта Сергея Наева.

"Замечу, что он фактически не повлияет на жизнь гражданского населения, ведь Донецкая и Луганская области почти в таком режиме живут последние несколько лет", – заявил он.

По его словам, большинство мероприятий, которые будут реализованы в рамках военного положения, касаются военных частей ВСУ и других силовых структур. В то же время Объединенные силы продолжат противостоять агрессору и в режиме военного положения через соответствующие органы военного управления и органы государственной власти на местах и органы местного самоуправления.

"В штатном режиме работают и будут работать предприятия и учреждения, школы, детсады, больницы, объекты социальной сферы, КПВВ и тому подобное. Также остается без изменений порядок пересечения блокпостов. Обращаясь к каждому жителю Донецкой и Луганской областей, хотел бы сказать: ситуация в районе проведения ООС полностью контролируется. Сохраняйте спокойствие. Не собирайте и не распространяйте фейки и сплетни, доверяйте только официальным источникам информации", – заявляет Наев.

В то же время военные эксперты в комментарии сайту "Сегодня" озвучили основные плюсы и вызовы для украинской армии в режиме военного положения. Отмечается, что введение особого режима является тактически правильным решением, которое приводит в боевую готовность подразделения Вооруженных сил Украины для усиления обороноспособности страны на ее южном и восточном направлениях.

Также мы писали, как будут работать почта, транспорт, банки в режиме военного положения. Железная дорога уже перешла на спецрежим, а банкоматы набили наличкой. Мобильные операторы на своих официальных ресурсах пообещали, что на время действия военного положения изменений в их работе не предвидится, и попросили своих абонентов не беспокоится.

Читайте подробней хронику событий по введению военного положения.
Донбасс, военное положение, Наев, ООС

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Источник:

"Сегодня"

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