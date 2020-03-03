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Ввоз животных в Украину из Китая временно запрещен – Госпродпотребслужба

3 марта, 01:53

Елена Вус

На территории Гонконга зарегистрирован первый случай заболевания коронавируса у животного

Ввоз домашних и диких животных из Китая для недопущения занесения на территорию Украины опасного коронавируса, который продолжает расползаться по миру, временно запрещен.

Об этом сообщили в Государственной службе Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

"С целью минимизации рисков занесения на территорию Украины возбудителя COVID-19, согласно статьям 33 и 96 Закона Украины "О ветеринарной медицине", с учетом рекомендаций, изложенных в Кодексе здоровья наземных животных МЭБ, Госпродпотребслужба временно запретила ввоз в Украину из Китайской Народной Республики домашних (собак, кошек и тому подобное) и диких плотоядных животных", - говорится в сообщении.

Отмечается, что согласно официальной информации Всемирной организации здравоохранения животных (МЭБ) на территории Гонконга (Китай) зарегистрировано заболевание SARS-CoV-2 у животного (собака).

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Животное содержалось в том же доме, где был зафиксирован случай коронавируса у владельца.

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Сейчас продолжается изучение указанного случая.

Напомним, что ранее украинка отказалась от эвакуации из Китая из-за собаки. Анастасия решила не бросать своего друга и осталась в Ухане.

Позже эвакуацией украинки из Китая занялся лично президент Украины Владимир Зеленский. Девушка рассказала, что ей позвонил президент Владимир Зеленский и пообещал взять решение ее ситуации под личный контроль.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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животные Китай собаки кошки Украина ввоз коронавирус Госпродпотребслужба

Источник: Сегодня

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