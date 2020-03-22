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Вы скорее погибните в ДТП: в сети считают риск человека умереть от коронавируса

22 марта, 17:29

Татьяна Очеретяна

Сайт направлен на борьбу с паникой людей

В интернете появился сайт Corona Do not Panic, который якобы высчитывает ваши шансы умереть от коронавируса. Делает он это на основе отчета китайских властей Всемирной организации здравоохранения. Создатели ресурса подчеркивают, что проект предназначен бороться с паникой людей.

Так, на сайте нужно указать свой возраст, пол, страну проживания и информацию о возможных заболеваниях: сердечно-сосудистые, онкологические, респираторные заболевания.

Ваш результат ресурс сравнивает с шансом умереть от чего-то другого, к примеру, утонуть, поскользнуться на мокром полу, умереть от инсульта или попасть в ДТП.

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Отмечается, что алгоритм основан на 55 924 лабораторно подтвержденных случаях заболевания. В то же время авторы не рассматривают проект Corona Do not Panic как нечто серьезное.

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"Эти расчеты не являются точными и не демонстрируют ваши реальные шансы умереть от коронавируса. Тест создан только для того, чтобы показать, что вам не нужно паниковать и бояться других людей", — отмечается на сайте.

Напомним, ранее мы писали о том, как в Украине борются с коронавирусом и фейками об эпидемии.

Паника из-за коронавируса уже привела к печальным последствиям. В Новых Санжарах, где местные жители взбунтовались и не хотели пускать "украинских китайцев", начались ожесточенных столкновения с силовиками.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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