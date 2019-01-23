ВЫБОР ГОДА 2018. Интервью с Джорджем Жембери, СЕО компании ВОЛЯ

22 января 2018 года, в пресс-центре "Сегодня", состоялось интервью с Джорджем Жембери, СЕО компании ВОЛЯ. ВОЛЯ - победитель Международного фестиваля-конкурса "Выбор года 2018" в Украине в номинации – "Лучший провайдер цифровых развлечений: телевидение и высокоскоростной Интернет".

ВЫБОР ГОДА 2018. Интервью с Джорджем Жембери, СЕО компании ВОЛЯ //smm5.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/70c/b23/5c470cb2388c7.jpg //smm1.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/70c/b23/5c470cb2388c7.jpg 2019-01-23T10:00:00+02:00 Украина 22 января 2018 года, в пресс-центре "Сегодня", состоялось интервью с Джорджем Жембери, СЕО компании ВОЛЯ. ВОЛЯ - победитель Международного фестиваля-конкурса "Выбор года 2018" в Украине в номинации – "Лучший провайдер цифровых развлечений: телевидение и высокоскоростной Интернет".

ВЫБОР ГОДА – ТОВАРЫ И УСЛУГИ №1 В УКРАИНЕ!

8 декабря 2018 года в InterContinental Kiev состоялась Восемнадцатая Торжественная церемония награждения победителей Международного фестиваля-конкурса "Выбор года" в Украине.

Проект "Выбор года" – это всеукраинский рейтинг потребительских предпочтений, который определяет лучшие товары и услуги рынка.

- ВОЛЯ уже в 4-ый раз стала победителем. Что для вас значит победа в Выборе года в этом году?

- Мы гордимся тем, что абоненты уже четвертый год признают компанию ВОЛЯ лучшим провайдером на рынке. Это подтверждение того, что бренд выбрал правильную стратегию – быть лидером, определять стандарты рынка цифровых развлечений.

В то же время — это большая ответственность, потому что, сделав выбор в пользу ВОЛЯ хотя бы раз, потребитель ожидает от бренда в дальнейшем большего. И мы стараемся максимально соответствовать этим ожиданиям – быть лучшими во всех направлениях – предлагать качественный, разнообразный контент, улучшать сервис, работать над развитием инфраструктуры, делать шаги по легализации процессов на рынке.

Завоевать сердце потребителя, увеличить его удовлетворенность и вовлеченность, тем самым превратив его в промоутера бренда – это источник развития для нашего бизнеса.

Несомненно, победа в конкурсе – это результат упорной командной работы. Быть первым – значит для нас никогда не останавливаться и достигать новых вершин!

- Как Вы считаете, в чем заключается социальная значимость фестиваля-конкурса "Выбор года"?

- "Выбор года" существует уже 17 лет, он помогает определить и популяризировать лучшие бренды и компании, которые отвечают требованиям времени, работают на результат и искренне заботятся о своих клиентах.

Потребитель сегодня перенасыщен информацией, ему приходится принимать сотни решений в день, что очень утомительно. Конкурс создает для него четкий перечень брендов, на который можно ориентироваться и не задавать дополнительных вопросов относительно качества товара или услуги. В какой-то степени, он задает стандарты индустрии и облегчает принятие решения о покупке. Становится символом доверия потребителя и доказательством профессионализма всех, кто вкладывает силы и талант в развитие бизнеса в Украине.

- Каким должен быть успешный бизнес-проект? Что является показателем успеха (для Вас лично, для окружающих)?

- Бизнес-планирование, простая и понятная система целей – это неотъемлемая составляющая любого бизнес-проекта. И речь идет не только о положительном финансовом результате, о других целях тоже. Например, ключевая задача бизнеса, от решения которой напрямую зависит сохранение и преумножение доходов компании – удержание клиентов, повышение степени их лояльности и удовлетворенности. Как известно, довольный качеством продукта и сервиса клиент с большей долей вероятности вернется к вам, а разочарованный — обратится к конкуренту.

Достижение и выполнение поставленных целей и есть успех любого предприятия.

- Скажите, сложно ли сохранять лидирующие позиции на рынке?

- Быть лидером – это подход, не позиция. Лидером может называться только та компания, которая смогла завоевать место в сознании потребителя. Лидер всегда задает стандарты ведения бизнеса, работает на развитие рынка и является ориентиром для его участников. Поскольку мы в ВОЛЕ постоянно и ежедневно делаем это, мы лидеры почти во всех услугах и продуктах и у нас большой шанс оставаться им и дальше.

- Какими из достижений компании вы дорожите больше всего, или, возможно, какое из достижений досталось самыми большими усилиями?

- Мы достаточно крупная компания, но несмотря на это – гибкие, и быстро адаптируемся к потребностям рынка, у нас есть потребность в постоянном росте. Так было не всегда, поэтому самым значимым достижением я считаю изменение культуры работы в компании. Потому что не всегда люди разделяют наши ценности. Такие, как ответственность, проактивность, скорость. Я горжусь тем, как мы перестроили компанию под эти ценности.

- Вы упомянули о ценностях компании. А каковы ваши личные ценности?

- Они практические не отличаются от ценностей компании. Все начинается с головы. Одна из первых моих ценностей – ответственность. Также мне никогда недостаточно того, что есть сейчас, всегда нужно стремиться к большему. Наверное, это самое главное, потому что я постоянно хочу большего. Нужно всегда расширять свои горизонты, непрерывно учиться. Того, чего хватает сегодня, никогда не будет достаточно завтра.

Третья ценность – быть примером. Я могу много чего говорить в прессе или на встречах с менеджментом, но, если я не подаю личный пример каждый день, это ничего не значит.

- Давайте вспомним, как все начиналось. Давно ли ВОЛЯ на рынке?

- Наша история – это путь настоящего лидера! Мы были первыми в Украине, кто в 2002 году запустил цифровое ТВ и открыл call-центр.

В нашей копилке достижений первенство в запуске таких услуг и технологий, как VOD (видео по запросу), HDTV, интерактивное телевидение и мобильное приложение Volia TV.

А еще ВОЛЯ – первая и пока единственная в телекоме, кто в 2014 году запустил 5 собственных фильмовых каналов CINE+. А чуть позже первый детский украинский канал в HD качестве – CINE+ KIDS с разными голосовыми дорожками и на языке оригинала тоже. А это значит, что любимые фильмы легко могут стать пособиями для изучения иностранных языков. Уже 1 февраля мы отметим трехлетие нашего любимого канала.

- В каких городах Украины вы предоставляете услуги?

- ВОЛЯ предоставляет услуги в 35 городах и 19 регионах Украины.

- Расскажите о социальной активности вашей компании? Кому помогаете, поддерживаете?

- Как социально ответственная компания, мы поддерживаем и стремимся развивать культуру спорта в Украине. Поэтому уже 10 лет ВОЛЯ является Генеральным партнером Национальной Паралимпийской и Дефлимпийской сборных, а также Национального комитета спорта инвалидов Украины.

ВОЛЯ не только поддерживает спортивное движение, но и вносит вклад в развитие платного телевидения и спортивного маркетинга в Украине. С телеканалами "Футбол 1"/"Футбол 2" мы получили официальный статус и совместное право трансляторов всех матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы УЕФА сезонов 2018-2021. Это возможность предоставить украинскому потребителю как цифровые интерактивные сервисы, высокоскоростной интернет и эксклюзивные фильмовые каналы, так и инновационные спортивные продукты.

Но все же, главной своей задачей, как активного участника гражданского общества, мы видим внедрение и развитие европейских стандартов на телекоммуникационном рынке Украины для обеспечения честных и единых правил ведения бизнеса, а также равных условий деятельности для всех его участников.

- Успех компании невозможен без слаженной работы всего коллектива. Расскажите о ваших сотрудниках.

- ВОЛЯ строит корпоративную культуру, основанную на наших ценностях. Большинство сотрудников разделяет ценности компании – это и есть залог слаженной работы всего коллектива. Первая наша ценность – это ответственность. Если кто-то не хочет ответственно работать, а хочет просто прийти и как-то пересидеть рабочий день с 9 до 6, то это не наш сотрудник. Еще на этапе подбора персонала мы стараемся отбирать людей с подходящими нам ценностями, но даже если в компанию попадают "чужие", то они работают недолго, так как система их не принимает и им становится просто некомфортно работать здесь.

- Существует ли в рамках компании система подготовки специалистов?

- В компании существует внутренний учебный центр, который в месяц обучает от 50 до 100 человек. Большинство новых сотрудников заходит в компанию на первую линию обслуживания абонентов. Для того чтобы удерживать высокие стандарты качества обслуживания, перед тем как допустить сотрудника к общению с абонентом, он проходит через систему базового обучения, которая включает в себя как очное, так и дистанционное обучение. Такие программы длятся от 5 до 10 дней в зависимости от должности, после окончания обязательно сдается экзамен и только после него руководитель принимает решение допускать ли сотрудника к работе. Кроме этого у нас широкий портфель навыковых и развивающих тренингов, которые назначаются сотрудникам после прохождения периода адаптации.

Если мы говорим о подготовке специалистов других профилей, то для этого существует годовая оценка персонала, во время которой происходит анализ потребностей в обучении и формируется годовой план обучения. Формат и длительность обучения выбирается с руководителем сотрудника в зависимости от целей и задач, которое это обучение должно помочь реализовать.

У ВОЛЯ официальные соглашения о сотрудничестве с Киевским колледжем связи, Одесской академией связи им. Попова, Киевским электромеханическим колледжем. Студенты этих вузов могут проходить практики и стажировки в нашей компании. Мы проводим для них дни открытых дверей, показываем оборудование и рассказываем, как оно работает, даем возможность поработать под руководством наставника над реальными задачами. Лучшим студентам-стажерам предлагаем работу. Есть масса историй успеха, когда стажеры становились специалистами и дальше росли профессионально в компании.

В планах на текущий год – продолжить сотрудничество с учебными заведениями, готовить новые социальные проекты и развивать возможности для молодежи, которые позволят получать опыт, строить успешные карьеры, развиваться и зарабатывать, работая в Украине.

- Какие существуют способы мотивации сотрудников, кроме материальных?

- Материальной мотивации не существует как таковой. Все что связано с материальным – это гигиенические факторы, которые стимулируют просто ходить на работу, но не выполнять ее качественно.

Мотивирует совершенно другое, например, карьерный рост и возможности развития, признание, достижения и новые вызовы, а также коллектив и сплоченная командная работа.

Ну, и главное, руководитель отвечает за мотивационный климат в коллективе. У плохого менеджера, даже при наличие мотивационных программ в компании – сотрудники не будут вовлечено работать, поэтому мы большое внимание уделяем обучению и развитию наших менеджеров, проводим тренинги по управлению персоналом, где учим в том числе мотивировать.

- Как относитесь к HH? Приходилось ли переманивать сотрудников из других компаний?

- Конечно приходилось, но мы стараемся прибегать к этим методам в редких исключениях, так как предпочитаем растить свои внутренние таланты.

- Какие достижения были у компании в 2018 году?

- В 2018 году абоненты почувствовали немало положительных изменений в работе компании. Такие изменения стали следствием непрерывного инвестирования в развитие инноваций, сервиса, модернизацию сетей и оборудования. На эти изменения за 5 лет ушло 2 млрд гривен. Для удобства абонентов мы открыли новые ЦСТ в шести городах. Центры предоставляют весь спектр услуг – от консультаций до тестирования и продажи услуг. Параллельно с традиционными (аналоговыми) мы активно развиваем диджитальные каналы коммуникации с абонентами, что значительно ускоряет реагирование на запросы онлайн.

В мае с lifecell мы запустили конвергентный продукт, который за полгода составил 25% от всех продаж. Это три услуги в одном пакете. Абонент может заключить один договор, иметь один счет и получать при этом три услуги – фиксированный домашний интернет и ТВ от ВОЛИ, мобильную связь и 4.5G от lifecell. Внутри предложения есть разные тарифные планы, в зависимости оттого, сколько и каких услуг нужно абоненту. По сути, с помощью нашего мобильного приложения он может пользоваться нашим сервисом везде, где бы он не находился в пределах Украины.

Мы продолжали уделять большое внимание развитию и финансированию украинского контента в прошлом году в партнерстве с киностудией FILM.UA был снят собственный мини-сериал "Волей случая". Ни у кого из провайдеров нет собственного сериалаJ

Что касается персонала, самое главное достижение, что, несмотря на тяжелую ситуацию на рынке труда, нам удается удерживать высокий уровень вовлеченности и удовлетворенности сотрудников. Мы инвестируем в их развитие, даем возможность работать над интересными проектами и инновационными продуктами, мы полностью соблюдаем законы и официально платим зарплату, строим сильную корпоративную культуру. Наши сотрудники понимают, что немного компаний на рынке могут таким же похвастаться и результаты исследования вовлеченности нам это подтверждают.

- Какие ожидания и планы у вас связаны с 2019 годом? Ожидаете ли вы рост продаж?

- Последние 5-6 лет мы много инвестировали и это дало результаты. У нас всегда был рост дохода минимум 15%, и мы хотим продолжать эту тенденцию. Потому что наша стратегия – фокус на высокодоходных продуктах и абонентах.

Мы начали это раньше и планируем делать и дальше – расширять абонентскую базу HD и услуги "видео-по-запросу". Кроме того, мы планируем предлагать услугу интернет-доступа на скорости 500 Мбит/с. Сейчас мы предлагаем ее в 5 городах и уже сейчас ней пользуются 10% абонбазы.

Воля хочет обслуживать абонентов, которые ценят цифровые интерактивные высококачественные услуги, которые стоят больше, чем среднее значение по рынку. За 5 лет у нас произошли очень большие изменения структуры абонентской базы. Те, кто негативно относился к нам, ушли, равно как и те, кто ориентировался исключительно на дешевые услуги. Как следствие, растет показатель готовности рекомендовать ВОЛЮ ─ NPS. В этом году этот показатель значительно улучшился, но предстоит сделать еще многое. Безусловно, еще есть над чем работать, особенно в направлении обслуживания абонентов, но мы никогда не останавливаемся на достигнутом.

- На развитие каких направлений планируете направлять инвестиции в 2019 году?

- Как и ранее мы будем продолжать инвестировать в запуск и развитие новых услуг и разнообразный, качественный контент и стабильный интернет. Хочу отметить, что мы успешно и в короткие сроки достигли договоренностей со всеми медиа группами на 2019 год и расширили контент онлайн-кинотеатра ВОЛЯ Cinema. Мы продолжаем сотрудничество с международными студиями – FOX, Discovery, AMC, Nat Geo.

И, конечно же, развитие и заработная плата наших сотрудников – одно из главных направлений инвестирования.

- Что вы пожелаете нашим слушателям?

- Я хочу пожелать всем, кто хочет жить лучше, начинать с себя и каждый день что-то делать для этого. Каждый день. И если путь уже выбран – не останавливаться. Движение – это жизнь, а то, что есть сегодня, завтра будет недостаточно!

Справка:

ВОЛЯ – общенациональный украинский телекоммуникационный провайдер, который предоставляет современные телекоммуникационные услуги в 35 городах и 19 регионах Украины: аналоговое, цифровое, HD и интерактивное телевидение "ВОЛЯ Smart HD", высокоскоростной доступ к Интернет, а также облачные решения и услуги крупнейшего в Украине дата-центра.

ВОЛЯ – первая телекоммуникационная компания, которая в 2014 году запустила 5 собственных фильмовых каналов ВОЛЯ CINE +. А в феврале 2016 года – первый детский украинский канал в HD качестве – ВОЛЯ CINE + KIDS, который имеет несколько голосовых дорожек, в частности, на языке оригинала.

ВОЛЯ ─ провайдер №1 по предоставлению легального HD-контента в стране. Сейчас абонентам компании доступно 200 каналов, 36 из которых транслируются в формате HD.

ВОЛЯ успешно сотрудничает как с ведущими медиа группами Украины, так и с мировыми гигантами в области производства контента – FOX, Discovery, AMC, Nat Geo.

В партнерстве с каналами Футбол 1 / Футбол 2 ВОЛЯ получила официальный статус и права транслятора всех матчей Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы УЕФА сезонов 2018-2021 годов.

Четвертый год подряд компания ВОЛЯ признана лучшим провайдером цифровых развлечений по версии Международного конкурса "Выбор года".

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