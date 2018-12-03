Выбор техники в интернете у украинцев занимает несколько месяцев – исследование

Покупки в интернете уже давно начали вытеснять оффлайн-шопинг. Согласно последним исследованиям, украинцы активно пользуются интернетом, чтобы подобрать себе одежду и аксессуары, купить технику и новые гаджеты, или даже просто сравнить цены на различные товары.

Украинский рынок электронной коммерции развивается гораздо медленнее, нежели в США или Европе, но, тем не менее, существенные сдвиги наблюдать можно уже сейчас. Например, только по подсчетам Ассоциации электронной коммерции в Европе украинский рынок ежегодно растет на 50-60%. В 2016 г. объем рынка электронной коммерции у нас составлял 38 млрд грн, а уже в 2017 г. его размер достигал 50 млрд грн. Но, для сравнения, в 2016 г. в США объем e-commerce достиг почти 600 млрд долларов.

Исследование, которое провела компания IPSOS по заказу компании Google, показало, что 30% пользователей, которые недавно купили товары из категории "одежда и обувь", сделали эту покупку онлайн.

Решение о покупке украинцы принимают достаточно быстро: так, почти половина покупок была совершена в течении дня, а 30% – в течение недели.

Интересно отметить, что украинцы покупают одежду онлайн чаще, чем жители Чехии, и чуть реже, чем жители Польши. В Польше количество покупателей, которые предпочитают выбирать одежду и обувь онлайн достигает 39%, а в Чехии всего 23%.

А вот над покупкой техники украинцы думают чуть дольше, чем над покупкой одежды. Например, 50% покупок телевизоров совершались только в течении недели, а вот на выборы ноутбука у многих уходят и вовсе месяцы.

"Для большинства покупателей выбор ноутбука является осмысленным и рациональным решением. Так, для 38% покупателей процесс выбора ноутбука занимает больше месяца, для 22% – от недели до 30 дней, 21% – от нескольких дней до недели, и только для 19% – покупка ноутбука была спонтанным решением, принятым непосредственно в день покупки", – отмечают в компании Google.

Наиболее востребованными источниками информации о ноутбуках являются сайты сравнения цен – 51%, поисковые системы – 50%, сайты магазинов и производителей – 48%.

Как рассказали опрошенные эксперты, основная причина, по которой украинцы не всегда хотят покупать технику в интернете – это отсутствие возможности ее протестировать.

"В целом, исследование показало, что ключевым фактором популярности смартфона для поиска информации о товаре является удобство и возможность использовать его в любом месте и в любое время – так ответило более 70% респондентов. Но хотя смартфон часто используется для поиска информации, его еще довольно редко используют для самой покупки. Более 70% опрошенных считают, что для онлайн-покупок все же удобнее использовать другие устройства", – поясняют в Google.

Инфографика Google

Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал, как магазины одежды и обуви – не только в интернете, но и оффлайн – берут на вооружение самые современные технологии, например, виртуальные примерочные.

Более подробно о том, как украинцы покупают в интернете, читайте в материале сайте "Сегодня": Покупаем в сети чаще, чем поляки или румыны: как украинцы переходят на онлайн-шопинг

Также мы писали о том, когда можно надеяться на выход украинских брендов одежды на мировые рынки.