Выборные преступления: кого и как наказывают за подкуп избирателей

Копы подсчитали число нарушений на выборах и предупредили, что усилят бдительность

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Число мелких нарушений и серьезных преступлений вокруг первого тура выборов президента превысило 3,5 тыс. Такие данные обнародовала Нацполиция. Немало нарушений закона произошло непосредственно в день голосования. Как заявил журналистам глава МВД Арсен Аваков, полиция зарегистрировала 2662 сообщения и заявления о нарушении избирательного законодательства. По статистике МВД, чаще всего граждане фотографировали бюллетени, проводили незаконную агитацию и подкупали избирателей. Почти 500 нарушений были связаны с подкупом избирателей, 269 — с хулиганством. В итоге полиция открыла 66 уголовных производств. Как рассказал глава Нацполиции Сергей Князев, наибольшее число уголовных производств открыто в Днепропетровской, Донецкой и Винницкой областях. Если вина подозреваемых будет доказана в суде, то им грозит от штрафов до 7 лет тюрьмы. Также в полиции добавили, что учтут недоработки прошлого.

"Сегодня ставлю задачу руководителям территориальных подразделений обеспечить проведение качественных расчетов, чтобы исключить недоработки первого тура", — заявил Князев.

В прошлые годы правоохранители также насчитывали немало случаев нарушений закона на выборах всех уровней. Мы выяснили, как суды наказали тех, кто подкупал избирателей и совершал прочие нарушения на выборах. Как оказалось, большинство исков закончились штрафами, но есть и реальные сроки.

Кто уже наказан

Как сообщается в Едином госреестре судебных решений, за подкуп избирателей весной прошлого года на 5 лет и 6 месяцев была осуждена местная жительница Килийского района Одесской области. Суд установил, что женщина систематически подкупала избирателей, финансово мотивируя их голосовать за необходимого ей кандидата на должность главы Килийской территориальной громады. За каждый голос она платила 200 грн. Как сказано в приговоре, вина ее доказана в том числе благодаря негласной слежке и подкреплена видеодоказательствами. Обвиняемая вины не признала и настаивала, что деньги были не платой за голоса, а займом нуждающимся людям.

Накануне парламентских выборов по традиции избирателя пробуют задобрить кто гречкой и сахаром, кто деньгами. Не стали исключением и внеочередные парламентские выборы в октябре 2014 года. Так, в конце 2014 года Белогорский райсуд Хмельницкой области приговорил к году тюрьмы жителя Херсонской области, который в селе Водички подкупил в пользу одного из кандидатов в нардепы сразу 22 избирателей, заплатив им по 100 грн за голос. Хотел подкупить еще большее число избирателей, да средства закончились.

"Скупщику голосов не хватило денег для всех желающих подзаработать", — сообщается в приговоре.

От некоторых он получил письменные гарантии, что они проголосуют за нужного кандидата, а деньги пообещал привезти позднее. В итоге мужчина был разоблачен и осужден на год тюрьмы условно.

Не обошлось без нарушений и на прошлых президентских выборах, в мае 2014-го. Как сообщается в одном из приговоров Апелляционного суда Донецкой области, 21 мая 2014 года местный житель намеренно приезжал на избирательные участки и с группой неустановленных следствием лиц выталкивал оттуда членов избирательных комиссий. По данным следствия, целью этих нарушителей был срыв выборов в Мариуполе. В итоге мужчина был осужден на 3 года и 1 месяц тюрьмы условно.

Напомним, ранее в "Сегодня" писали о том, что в Чернигове и на Волыни полиция расследует возможный подкуп избирателей. Появилось видео о возможном подкупе избирателей в двух регионах.

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АВТОР: Игорь Серов Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.