Местные выборы в Украине: как, где и сколько заработать

Осенью, как ожидается, в Украине пройдут местные выборы. Избирательная кампания "накроет" всю Украину: выбирать предстоит сельские, городские, районные и областные советы, мэров городов. Традиционно для украинцев выборы – не только возможность выразить свое волеизъявление, проголосовав за того или иного кандидата или партию. Но и зачастую – хорошая возможность подработать. Что, согласитесь, более чем актуально по нынешним, "посткарантинным" временам.

Если не возникнет никаких непредвиденных осложнений, официальная кампания стартует в августе. Впрочем, неофициально уже сегодня самые дальновидные кандидаты и их штабы начали осваивать нетронутое электоральное поле. А значит, кампания наберет обороты задолго до официального старта. И у граждан появится возможность подработать. Сколько и как можно будет заработать на нынешних выборах, разбирался сайт "Сегодня" с помощью наших экспертов.

Работы будет много

Сразу акцентируем специально для тех, кто намерен заработать на будущих выборах. Не забывайте, что трудовые отношения с работодателем в ходе избирательной кампании должны быть соответствующим образом оформлены, а полученные доходы – задекларированы в соответствии с законодательством. Ваша работа должна оплачиваться исключительно из избирательных фондов кандидатов и партий.

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Кроме того, отметим, что некоторые из упомянутых ниже "схем" получения доходов носят незаконный характер, но, к сожалению, все еще практикуются в нашей стране. "Перечень расходов, которые не попадают в финансовые отчеты, длинный: скрытая реклама (джинса), социологические опросы, технологи, штабы партий, оплата работы агитаторов, оплата работы членов избирательных комиссий и тому подобное. Подсчитать точно, сколько партии тратят вне официальных фондов, практически невозможно", – отмечали, в частности, по итогам последних парламентских выборов аналитики общественной организации ЧЕСТНО.

Так, к примеру, согласно Избирательному кодексу, оплата работы членов избирательных комиссий осуществляется за счет средств госбюджета. Какие-либо иные "доплаты" законодательством не предусмотрены, и, разумеется, не отражаются в финансовой отчетности участников избирательного процесса. А скупка голосов чревата уголовной ответственностью не только для организаторов, но и "исполнителей" – то есть избирателей, согласившихся участвовать в сомнительных схемах. В любом случае, устраиваясь на работу или принимая "помощь" от кандидата, помните: все, что финансируется не из избирательного фонда, – незаконно.

Начнем, пожалуй, не с зарплат, а с количества "рабочих мест", которые появятся в ходе избирательной кампании. Наиболее "исчисляемой" единицей здесь на данный момент является число граждан, которые будут привлечены к работе на избирательных участках. Все просто: в стране насчитывается около 30 тысяч участков. Согласно Избирательному кодексу, в комиссии должно работать 10-18 человек (на маленьких участках, где избирателей менее полусотни, – не менее четырех). Таким образом, только в избирательных комиссиях получат работу минимум триста тысяч человек. На самом деле, значительно больше. К этому нужно добавить официальных наблюдателей – кандидатов в депутаты, мэры, партий.

За действительно нелегкий труд (бывали случаи, когда на проблемных участках члены комиссии и наблюдатели сутками не могли попасть домой) в комиссиях людям доплачивают. Сколько – зависит от сложности участка, региона, возможностей кандидата, рассказал сайту "Сегодня" один из практикующих политтехнологов, пожелавший остаться инкогнито.

"Поработав в регионах, я понимаю, что область от области ну очень сильно отличается в этом плане. Если в Киеве главе или секретарю комиссии доплачивают порой от двух до трех тысяч долларов, то в Тернопольской, Закарпатской областях, например, 2-3 тысячи гривен – уже очень много", – говорит собеседник.

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Фото: NaПариже

Как уже отмечалось, такая доплата – незаконна. Впрочем, нередки случаи (особенно на местных выборах), когда представители кандидатов или партий в участковых комиссиях работают "за идею". Или, что чаще, "по разнарядке". Например, кандидат-начальник может отправить поработать членом комиссии или наблюдателем своего подчиненного. В сельской местности интересы кандидатов в сельские головы часто представляют близкие друзья и даже родственники. Говорить об оплате труда в таких случаях неуместно.

500-600 гривен в день – реально

Еще одна солидная статья расходов – агитация. Сколько рабочих мест генерирует нынешняя кампания по данному направлению, остается только гадать.

"Пока что даже не совсем понятно, будет ли изменен Избирательный кодекс к этим выборам, или нет. А от этого зависит, как будет проходить агитация. Потому что пока что Кодекс предполагает, что значительная часть депутатов будет избрана по "мажоритарке" (по партийным спискам депутаты будут избираться лишь в областные советы и горсоветы в городах, где проживает более 90 тыс. человек. Всего по Украине это 52 совета. – Авт.). А это предполагает, что большому числу кандидатов понадобятся пусть маленькие, но свои агитбригады. Проектов будет больше, будут драться за каждую тысячу избирателей. Но по каждому из проектов денег будет меньше", – рассказал в комментарии сайту "Сегодня" политтехнолог и социолог, основатель исследовательской компании ACTIVE GROUP Андрей Еременко.

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/ Фото: Reuters

Конечно, далеко не все будущие кандидаты имеют финансовые возможности вести дорогостоящие (даже по местным меркам) кампании. Но, тем не менее, можно предположить, что летом-осенью на рынке появятся сотни тысяч временных вакансий агитаторов. Сколько же можно будет заработать за агитацию? Здесь тарифы также будут варьировать.

"Рядовые агитаторы будут получать 500-600 гривен в день. Люди, которые будут стоять на палатках, разносить листовки. То есть за двадцать рабочих дней человек получит 10-15 тысяч. Для регионов это вполне хорошие деньги. Может быть, в городах, которые побогаче – Киеве, Харькове, Днепре, Одессе – ближе к выборам дойдет до тысячи за день. Не факт, но может быть. В ОТГ, в селах оплату прогнозировать сложно. Хотя бы потому, что ОТГ бывают самые разные. Есть ОТГ, где кресло депутата, мягко говоря, – место не хлебное. Оно может обеспечить лишь головой болью. Но есть ОТГ побогаче – где есть "золотая" земля, какие-то крупные предприятия. В общем, где есть какие-то интересы. Но все же это исключение. В большинстве там у людей нет таких денег, чтобы тратить много на кампанию и, соответственно, высоко оплачивать работу", – отмечает Андрей Еременко.

По словам еще одного нашего собеседника, практикующего политтехнолога, пока что точно о расценках говорить рано.

"Мы как раз на этой неделе начинаем составлять бюджет. Местный рынок еще не изучали. Но, думаю, порядок зарплат агитаторам будет меньше, чем на последних парламентских выборах", – отмечает он.

Оба собеседника отмечают, что эпидемия коронавируса не повлияет на порядок оплаты труда агитаторов. С одной стороны, конечно, люди могут затребовать повышенную оплату, ссылаясь на опасность, которой они могут подвергнуть себя, агитируя "от двери к двери". С другой – из-за эпидемии многие граждане потеряли часть доходов и готовы работать за меньшие деньги.

"Я думаю, ситуация с коронавирусом никак не повлияет на порядок зарплат. Недавно мы возобновили соцопросы face-to-face после карантина (в период карантина проводили их online). И для нас стоимость работы интервьюера не поменялась никак, от слова абсолютно. А рынок интервьюеров очень похож на рынок агитаторов. Это схожего типа работа, схожий склад характера. Поэтому, я думаю, и на расценки агитаторов коронавирус никак не повлияет", – говорит Андрей Еременко.

Скидка – тоже доход

Наконец, еще одним видом доходов украинцев на выборах – не совсем законным или совсем не законным – является так называемая "гречка" и жестоко караемый законом, но все еще практикуемый кое-где прямой подкуп.

По словам одного из собеседников сайта "Сегодня", на предыдущих выборах их штаб зафиксировал попытку скупки голосов оппонентом. Людям предлагали от 200 до 500 гривен за голос, и некоторые соглашались получить деньги. Впрочем, Андрей Еременко отмечает, что такая практика если и будет использоваться на нынешних выборах, то, скорей, как исключение.

"Пытаться сделать скупку некоторые, думаю, будут. Но сейчас скупка потеряла эффективность – люди деньги берут, но не голосуют. Потому это не будет практиковаться широко. Но попытки будут. Минимум 200-300 гривен. Максимум тысячу. Может быть, очень локально, в исключительных случаях будет 2000 за голос", – говорит эксперт.

Что касается "гречки", то раздача всевозможных материальных благ в самом разном виде будет практиковаться повсеместно.

"Это будет, и будет везде. Под "гречкой" я имею в виду различные блага, помощь от благотворительных фондов. Это уже не совсем подкуп – ведь в таких случаях кандидаты даже не призывают голосовать за себя. Их помощь – проявление "любви к избирателям". А как ее расценивать – это уже право выбора избирателя. Формально в период кампании это подкуп, но народом он не воспринимается как подкуп. Допустим, владелец магазинчика дает скидки покупателям: "Я тебя очень люблю, потому вот тебе скидка. Я конечно, ничего не прошу, голосуй, как хочешь. Но ты же понимаешь, что скидки будут, пока я депутат. А потом неизвестно как все будет". Это, вроде, и подкуп, а вроде, и не совсем. Но вот такие вещи будут точно, особенно по селам, по небольшим поселкам. Местный фермер по мешку зерна раздаст. Но голосовать-то будут за него не потому, что он раздал. А потому, что, скорее, это не первый мешок. То есть это уже не о деньгах история, а о любви к кандидату. Но, тем не менее, для избирателя – это тоже определенный доход", – говорит Андрей Еременко.

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Денег будет много

Сказать, даже примерно, сколько денег потратят на кампании в масштабах страны партии и кандидаты, сейчас сложно.

"Дорогостоящей будет борьба за большие города. Драка за Киев будет стоить минимум 5-7 миллионов долларов каждому из кандидатов, который решится серьезно бросить вызов Кличко. В Днепре чуть поменьше – 4-5 миллионов, в Харькове – 5-7 миллионов. Это только мэрская кампания. Понятно, что, если кто-то претендует на 5-6-е место, он может обойтись и миллионом. Но, чтобы иметь хотя бы возможность реально претендовать на мэрскую должность, соискатель по самому-самому минимуму должен потратить на выборы указанные суммы", – говорит Андрей Еременко.

По его словам, по несколько миллионов потратят партии. При этом их расходы будут сильно варьировать, в зависимости от того, удастся ли той или иной политсиле привлечь в свои ряды популярных в регионах или раскрученных лиц.

Когда начнется кампания, и как получить шанс заработать

Как рассказали собеседники "Сегодня", отдельные элементы будущей кампании можно заметить уже сейчас. Так, многие будущие кандидаты заблаговременно озаботились собственной активностью в соцсетях. За регулярное наполнение страничек, "зачистку" негативных комментариев и ответы будущим избирателям платят пока немного, но в будущем оплата – впрочем, как и объем работы – возрастет (что изначально оговаривается).

Конечно, основная часть вакансий появится ближе к осени. Но, как отмечают собеседники, дальновидные кандидаты начнут латентную агитацию уже летом.

"Те, кто плотно работал с избирателями и в период между выборами, будут работать по своему графику. А вот новым кандидатам я бы рекомендовал "привлечь внимание" граждан сейчас. А потом еще раз – в средине лета. Просто потому, что, если сделать всю ставку на осень, можно легко затеряться среди других кандидатов. Осенью будет много агитации, много "гречки", много обещаний. А вот летние выходы к людям избирателю запомнятся", – говорит Андрей Еременко.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что голосование на местных выборах пройдет по новым правилам. Подробности – в сюжете:

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