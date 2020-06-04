Местные выборы в Украине: как, где и сколько заработать

Осенью, как ожидается, в Украине пройдут местные выборы. Избирательная кампания "накроет" всю Украину: выбирать предстоит сельские, городские, районные и областные советы, мэров городов. Традиционно для украинцев выборы – не только возможность выразить свое волеизъявление, проголосовав за того или иного кандидата или партию. Но и зачастую – хорошая возможность подработать. Что, согласитесь, более чем актуально по нынешним, "посткарантинным" временам.
Если не возникнет никаких непредвиденных осложнений, официальная кампания стартует в августе. Впрочем, неофициально уже сегодня самые дальновидные кандидаты и их штабы начали осваивать нетронутое электоральное поле. А значит, кампания наберет обороты задолго до официального старта. И у граждан появится возможность подработать. Сколько и как можно будет заработать на нынешних выборах, разбирался сайт "Сегодня" с помощью наших экспертов.
Работы будет много
Сразу акцентируем специально для тех, кто намерен заработать на будущих выборах. Не забывайте, что трудовые отношения с работодателем в ходе избирательной кампании должны быть соответствующим образом оформлены, а полученные доходы – задекларированы в соответствии с законодательством. Ваша работа должна оплачиваться исключительно из избирательных фондов кандидатов и партий.
Кроме того, отметим, что некоторые из упомянутых ниже "схем" получения доходов носят незаконный характер, но, к сожалению, все еще практикуются в нашей стране. "Перечень расходов, которые не попадают в финансовые отчеты, длинный: скрытая реклама (джинса), социологические опросы, технологи, штабы партий, оплата работы агитаторов, оплата работы членов избирательных комиссий и тому подобное. Подсчитать точно, сколько партии тратят вне официальных фондов, практически невозможно", – отмечали, в частности, по итогам последних парламентских выборов аналитики общественной организации ЧЕСТНО.
Так, к примеру, согласно Избирательному кодексу, оплата работы членов избирательных комиссий осуществляется за счет средств госбюджета. Какие-либо иные "доплаты" законодательством не предусмотрены, и, разумеется, не отражаются в финансовой отчетности участников избирательного процесса. А скупка голосов чревата уголовной ответственностью не только для организаторов, но и "исполнителей" – то есть избирателей, согласившихся участвовать в сомнительных схемах. В любом случае, устраиваясь на работу или принимая "помощь" от кандидата, помните: все, что финансируется не из избирательного фонда, – незаконно.
Начнем, пожалуй, не с зарплат, а с количества "рабочих мест", которые появятся в ходе избирательной кампании. Наиболее "исчисляемой" единицей здесь на данный момент является число граждан, которые будут привлечены к работе на избирательных участках. Все просто: в стране насчитывается около 30 тысяч участков. Согласно Избирательному кодексу, в комиссии должно работать 10-18 человек (на маленьких участках, где избирателей менее полусотни, – не менее четырех). Таким образом, только в избирательных комиссиях получат работу минимум триста тысяч человек. На самом деле, значительно больше. К этому нужно добавить официальных наблюдателей – кандидатов в депутаты, мэры, партий.
За действительно нелегкий труд (бывали случаи, когда на проблемных участках члены комиссии и наблюдатели сутками не могли попасть домой) в комиссиях людям доплачивают. Сколько – зависит от сложности участка, региона, возможностей кандидата, рассказал сайту "Сегодня" один из практикующих политтехнологов, пожелавший остаться инкогнито.
"Поработав в регионах, я понимаю, что область от области ну очень сильно отличается в этом плане. Если в Киеве главе или секретарю комиссии доплачивают порой от двух до трех тысяч долларов, то в Тернопольской, Закарпатской областях, например, 2-3 тысячи гривен – уже очень много", – говорит собеседник.
Как уже отмечалось, такая доплата – незаконна. Впрочем, нередки случаи (особенно на местных выборах), когда представители кандидатов или партий в участковых комиссиях работают "за идею". Или, что чаще, "по разнарядке". Например, кандидат-начальник может отправить поработать членом комиссии или наблюдателем своего подчиненного. В сельской местности интересы кандидатов в сельские головы часто представляют близкие друзья и даже родственники. Говорить об оплате труда в таких случаях неуместно.
500-600 гривен в день – реально
Еще одна солидная статья расходов – агитация. Сколько рабочих мест генерирует нынешняя кампания по данному направлению, остается только гадать.
"Пока что даже не совсем понятно, будет ли изменен Избирательный кодекс к этим выборам, или нет. А от этого зависит, как будет проходить агитация. Потому что пока что Кодекс предполагает, что значительная часть депутатов будет избрана по "мажоритарке" (по партийным спискам депутаты будут избираться лишь в областные советы и горсоветы в городах, где проживает более 90 тыс. человек. Всего по Украине это 52 совета. – Авт.). А это предполагает, что большому числу кандидатов понадобятся пусть маленькие, но свои агитбригады. Проектов будет больше, будут драться за каждую тысячу избирателей. Но по каждому из проектов денег будет меньше", – рассказал в комментарии сайту "Сегодня" политтехнолог и социолог, основатель исследовательской компании ACTIVE GROUP Андрей Еременко.
Конечно, далеко не все будущие кандидаты имеют финансовые возможности вести дорогостоящие (даже по местным меркам) кампании. Но, тем не менее, можно предположить, что летом-осенью на рынке появятся сотни тысяч временных вакансий агитаторов. Сколько же можно будет заработать за агитацию? Здесь тарифы также будут варьировать.
"Рядовые агитаторы будут получать 500-600 гривен в день. Люди, которые будут стоять на палатках, разносить листовки. То есть за двадцать рабочих дней человек получит 10-15 тысяч. Для регионов это вполне хорошие деньги. Может быть, в городах, которые побогаче – Киеве, Харькове, Днепре, Одессе – ближе к выборам дойдет до тысячи за день. Не факт, но может быть. В ОТГ, в селах оплату прогнозировать сложно. Хотя бы потому, что ОТГ бывают самые разные. Есть ОТГ, где кресло депутата, мягко говоря, – место не хлебное. Оно может обеспечить лишь головой болью. Но есть ОТГ побогаче – где есть "золотая" земля, какие-то крупные предприятия. В общем, где есть какие-то интересы. Но все же это исключение. В большинстве там у людей нет таких денег, чтобы тратить много на кампанию и, соответственно, высоко оплачивать работу", – отмечает Андрей Еременко.
По словам еще одного нашего собеседника, практикующего политтехнолога, пока что точно о расценках говорить рано.
"Мы как раз на этой неделе начинаем составлять бюджет. Местный рынок еще не изучали. Но, думаю, порядок зарплат агитаторам будет меньше, чем на последних парламентских выборах", – отмечает он.
Оба собеседника отмечают, что эпидемия коронавируса не повлияет на порядок оплаты труда агитаторов. С одной стороны, конечно, люди могут затребовать повышенную оплату, ссылаясь на опасность, которой они могут подвергнуть себя, агитируя "от двери к двери". С другой – из-за эпидемии многие граждане потеряли часть доходов и готовы работать за меньшие деньги.
"Я думаю, ситуация с коронавирусом никак не повлияет на порядок зарплат. Недавно мы возобновили соцопросы face-to-face после карантина (в период карантина проводили их online). И для нас стоимость работы интервьюера не поменялась никак, от слова абсолютно. А рынок интервьюеров очень похож на рынок агитаторов. Это схожего типа работа, схожий склад характера. Поэтому, я думаю, и на расценки агитаторов коронавирус никак не повлияет", – говорит Андрей Еременко.
Скидка – тоже доход
Наконец, еще одним видом доходов украинцев на выборах – не совсем законным или совсем не законным – является так называемая "гречка" и жестоко караемый законом, но все еще практикуемый кое-где прямой подкуп.
По словам одного из собеседников сайта "Сегодня", на предыдущих выборах их штаб зафиксировал попытку скупки голосов оппонентом. Людям предлагали от 200 до 500 гривен за голос, и некоторые соглашались получить деньги. Впрочем, Андрей Еременко отмечает, что такая практика если и будет использоваться на нынешних выборах, то, скорей, как исключение.
"Пытаться сделать скупку некоторые, думаю, будут. Но сейчас скупка потеряла эффективность – люди деньги берут, но не голосуют. Потому это не будет практиковаться широко. Но попытки будут. Минимум 200-300 гривен. Максимум тысячу. Может быть, очень локально, в исключительных случаях будет 2000 за голос", – говорит эксперт.
Что касается "гречки", то раздача всевозможных материальных благ в самом разном виде будет практиковаться повсеместно.
"Это будет, и будет везде. Под "гречкой" я имею в виду различные блага, помощь от благотворительных фондов. Это уже не совсем подкуп – ведь в таких случаях кандидаты даже не призывают голосовать за себя. Их помощь – проявление "любви к избирателям". А как ее расценивать – это уже право выбора избирателя. Формально в период кампании это подкуп, но народом он не воспринимается как подкуп. Допустим, владелец магазинчика дает скидки покупателям: "Я тебя очень люблю, потому вот тебе скидка. Я конечно, ничего не прошу, голосуй, как хочешь. Но ты же понимаешь, что скидки будут, пока я депутат. А потом неизвестно как все будет". Это, вроде, и подкуп, а вроде, и не совсем. Но вот такие вещи будут точно, особенно по селам, по небольшим поселкам. Местный фермер по мешку зерна раздаст. Но голосовать-то будут за него не потому, что он раздал. А потому, что, скорее, это не первый мешок. То есть это уже не о деньгах история, а о любви к кандидату. Но, тем не менее, для избирателя – это тоже определенный доход", – говорит Андрей Еременко.
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Денег будет много
Сказать, даже примерно, сколько денег потратят на кампании в масштабах страны партии и кандидаты, сейчас сложно.
"Дорогостоящей будет борьба за большие города. Драка за Киев будет стоить минимум 5-7 миллионов долларов каждому из кандидатов, который решится серьезно бросить вызов Кличко. В Днепре чуть поменьше – 4-5 миллионов, в Харькове – 5-7 миллионов. Это только мэрская кампания. Понятно, что, если кто-то претендует на 5-6-е место, он может обойтись и миллионом. Но, чтобы иметь хотя бы возможность реально претендовать на мэрскую должность, соискатель по самому-самому минимуму должен потратить на выборы указанные суммы", – говорит Андрей Еременко.
По его словам, по несколько миллионов потратят партии. При этом их расходы будут сильно варьировать, в зависимости от того, удастся ли той или иной политсиле привлечь в свои ряды популярных в регионах или раскрученных лиц.
Когда начнется кампания, и как получить шанс заработать
Как рассказали собеседники "Сегодня", отдельные элементы будущей кампании можно заметить уже сейчас. Так, многие будущие кандидаты заблаговременно озаботились собственной активностью в соцсетях. За регулярное наполнение страничек, "зачистку" негативных комментариев и ответы будущим избирателям платят пока немного, но в будущем оплата – впрочем, как и объем работы – возрастет (что изначально оговаривается).
Конечно, основная часть вакансий появится ближе к осени. Но, как отмечают собеседники, дальновидные кандидаты начнут латентную агитацию уже летом.
"Те, кто плотно работал с избирателями и в период между выборами, будут работать по своему графику. А вот новым кандидатам я бы рекомендовал "привлечь внимание" граждан сейчас. А потом еще раз – в средине лета. Просто потому, что, если сделать всю ставку на осень, можно легко затеряться среди других кандидатов. Осенью будет много агитации, много "гречки", много обещаний. А вот летние выходы к людям избирателю запомнятся", – говорит Андрей Еременко.
Ранее новости "Сегодня" сообщали, что голосование на местных выборах пройдет по новым правилам. Подробности – в сюжете:
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