Выборы-2020: политолог рассказал о вызовах для "Слуги народа"

В борьбе за власть будут использованы лозунги "За обновление" и "За проверенные кадры"

Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Одним из ключевых событий 2020 года станут местные выборы, говорят эксперты. По мнению политолога, основателя исследовательской компании ACTIVE GROUP Андрея Еременко, пройдут эти выборы с лозунгами "Мы за обновление" и "Мы за проверенные кадры".

"Я бы поставил на то, что с очень небольшим перевесом победит обновление. С одной стороны, на местном уровне способность и умение провести дорогу, организовать рабочее место, как-то там защитить интересы граждан очень важны. То есть запрос на "крепкого хозяйственника" присутствует. С другой – запрос на обновление сегодня также очень силен, но при этом политическая повестка ослабевает", – пояснил сайту "Сегодня" Еременко.

Особенностью этих выборов будет сильная позиция местных партий, говорит эксперт.

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"Ну как особенностью? Местные партии на местных выборах всегда имели сильную позицию. Сейчас она просто будет выделяться. Поскольку голоса людей, разочаровавшиеся в партии власти или в оппозиционных партиях, будут "перетекать" не между ними, а в местные партии, что усилит их", – говорит эксперт.

Он уверен, что украинцы смогут увидеть интересные и разнообразные процессы внутри правящей партии. В ней, по словам Еременко, конфликт заложен изначально, по построению самой партии — вобравшей в себя много совершенно разных людей с совершенно разными интересами.

"Этим людям трудно договориться. Тем не менее, думаю, они будут пытаться пройти этот конфликт без грандиозных публичных скандалов. Насколько это будет возможно в принципе – увидим. Фактически те скандалы – и вокруг исключения депутатов, и вокруг неголосования за некоторые законы, которые мы уже видели в 2019-м, показывают, что не выносить ссор из избы будет сложной задачей. Хотя стороны стараются избежать конфликта, скорей всего, он будет", – говорит эксперт.

Подробнее о том, кто прошел в Раду по партийным спискам, смотрите в нашем сюжете:

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в начале декабря снова заговорил о досрочных выборах в Верховную Раду Украины. Выступая перед детьми-участниками Всеукраинского форума "Украина растет вместе со мной", глава государства намекнул о своем недовольстве уже нынешним составом парламента. "Подтягивайте таких, как вы, в Верховную Раду. Никому не говорите, но уже пора менять и этих (народных депутатов. – Ред.)", – то ли в шутку, то ли всерьез сказал Владимир Зеленский.

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