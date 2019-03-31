Выборы президента Украины: как голосуют избиратели за пределами страны

101 избирательный участок открыт в 72 страна мира

Выборы президента Украины: как голосуют избиратели за пределами страны 2019-03-31T11:49:00+03:00 Украина 101 избирательный участок открыт в 72 страна мира

Всего за пределами Украины сегодня работает 101 избирательный участок в 72 странах мира. Больше всего участков открыто в Германии – их там пять. По четыре участки открыты в Соединенных Штатах, Польше и Италии, еще по три открыли в Канаде, Испании и Турции.

Отметим, что в целом по диаспорам мира рассеяно до 15 миллионов украинцев, но избирателями являются только 527 тысяч из них. Но тех, кто проголосует сегодня за границей, может быть и больше, ведь за пределами Украины официально работают более трех миллионов украинцев. Чтобы отдать свой голос, им необходимо было зарегистрироваться в консульствах и доехать туда.

Завершатся выборы президента Украины после закрытия последнего участка в Сан-Франциско. Голосование там продлится до 6:00 1 апреля по Киеву.

Отметим, что, если в Украине голосование стартовало в 8 часов утра, то голосование на выборах президента за границей началось еще глубокой ночью по киевскому времени.

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