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Выборы президента Украины: как голосуют избиратели за пределами страны

Сегодня, 11:49

101 избирательный участок открыт в 72 страна мира

Выборы президента Украины: как голосуют избиратели за пределами страны Украина 101 избирательный участок открыт в 72 страна мира

Выборы президента Украины проходят не только на территории страны, а и за ее пределами. Как это происходит – узнавали журналисты "Сегодня".

Всего за пределами Украины сегодня работает 101 избирательный участок в 72 странах мира. Больше всего участков открыто в Германии – их там пять. По четыре участки открыты в Соединенных Штатах, Польше и Италии, еще по три открыли в Канаде, Испании и Турции.

Отметим, что в целом по диаспорам мира рассеяно до 15 миллионов украинцев, но избирателями являются только 527 тысяч из них. Но тех, кто проголосует сегодня за границей, может быть и больше, ведь за пределами Украины официально работают более трех миллионов украинцев. Чтобы отдать свой голос, им необходимо было зарегистрироваться в консульствах и доехать туда.

Завершатся выборы президента Украины после закрытия последнего участка в Сан-Франциско. Голосование там продлится до 6:00 1 апреля по Киеву.

Отметим, что, если в Украине голосование стартовало в 8 часов утра, то голосование на выборах президента за границей началось еще глубокой ночью по киевскому времени.

Напомним, сайт "Сегодня" ведет хронику событий и следит за ходом выборов в режиме онлайн и будет держать читателей в курсе главных событий. Читайте все подробности и смотрите видео- и фото отчеты.

Смотрите спецвыпуски "Сегодня" на телеканале "Украина" в 13:00, 15:00, 17:00, 19:00 и 23:00. В 19:00 журналисты всех наших корпунктов — и в Украине, и в мире — "встретятся" в прямом эфире студии "Сегодня. Итоги с Олегом Панютой", чтобы подвести предварительные итоги. Прямая трансляция будет доступна в наших соцсетях и на сайтах "Сегодня" и канала "Украина". А в номере газеты "Сегодня" в понедельник читайте итоговый материал.

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Тег выборы, украинцы, заграница, Украина, голосование

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