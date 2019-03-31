Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,25
30,57
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

Выборы президента Украины: какие нарушения зафиксировали во время голосования

Сегодня, 12:23

В Кривом Роге полусотни избирателей в восемь утра взяли штурмом избирательный участок

Выборы президента Украины: какие нарушения зафиксировали во время голосования Украина В Кривом Роге полусотни избирателей в восемь утра взяли штурмом избирательный участок

В Украине сегодня стартовали президентские выборы, и проходят они не без нарушений. Где и как их зафиксировали – узнавали журналисты "Сегодня".

В частности, в Кривом Роге полусотни избирателей в восемь утра взяли штурмом избирательный участок. А все из-за того, что его вовремя не открыли. Представители комиссии пытались объяснить, что вовремя не успели все приготовить, но люди не дали закрыть им двери и ворвались на участок. Поэтому комиссия была вынуждена выдать избирателям бюллетени.

А в Ровенской и Волынской областях наблюдателей от общественной организации "Опора" не пустили на утренние заседания избирательной комиссии, но на выборы они попали. Кроме того, на одном из участков Киева увидели наблюдателя с узнаваемой символикой одного из кандидатов.

Напомним, сайт "Сегодня" ведет хронику событий – следит за ходом выборов в режиме онлайн. Читайте все о выборах президента и ходе голосовани и смотрите видео- и фото отчеты.

Отметим, что, если в Украине голосование стартовало в 8 часов утра, то голосование на выборах президента за границей началось еще глубокой ночью по киевскому времени. Первыми свои голоса за будущего главу государства начали отдавать граждане Украины в Австралии – в столице, Канбере, участок открылся в 23:00 30 марта (по Киеву).

О том, как Украина шла к выборам, как выдвигались и как сходили с дистанции кандидаты, читайте в нашей подробной хронологии предвыборной гонки.

Смотрите спецвыпуски "Сегодня" на телеканале "Украина" в 13:00, 15:00, 17:00, 19:00 и 23:00. В 19:00 журналисты всех наших корпунктов — и в Украине, и в мире — "встретятся" в прямом эфире студии "Сегодня. Итоги с Олегом Панютой", чтобы подвести предварительные итоги. Прямая трансляция будет доступна в наших соцсетях и на сайтах "Сегодня" и канала "Украина". А в номере газеты "Сегодня" в понедельник читайте итоговый материал.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег выборы, нарушения, Украина, голосование

Вы сейчас просматриваете новость " Выборы президента Украины: какие нарушения зафиксировали во время голосования". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Выборы президента: главные подробности, фото и видео

Сегодня, 12:42

Следим за ходом событий в онлайн-режиме

На выборах президента Украины проголосовали 16,33% избирателей – ЦИК

Сегодня, 12:12

Данные об активности избирателей поступили из 81 округа по всей Украине

Выборы в Украине: как голосовали кандидаты в президенты

Сегодня, 12:11

Участники президентской гонки в хорошем настроении пришли на избирательные участки, но не признаются, за кого голосовали

В Черниговской области мужчина чуть не сжег избирательный участок: подробности инцидента

Сегодня, 11:59

Голосование не везде проходит гладко – в Борозне мужчина бросила зажигательную смесь

От «ростовской деревенщины» до жены футболиста-миллионера

Измены А.Миронова и конфликты с дочерью: испытания Л.Голубкиной

Кто из звезд не сумел сохранить свою блестящую внешность

Как бегать с большой грудью?

Анализ ДНК установил личность Джека Потрошителя

Нагиев назвал свой роман с Ларисой Гузеевой «всплеском»

Интересные варианты украсить горшок для вазона

Видео. Мощнейший нокаут за 29 секунд

Рева рассказал, как отрезали "лишних" получателей субсидий

Сати Казанова сменила 10 личных водителей за полгода
Загрузка...

Чего ждать в апреле: доплата для пенсионеров и конец лечению без деклараций

Сегодня, 07:51

С апреля многодетные семьи будут получать ежемесячную доплату в размере 1626 грн.

Права с чипом для водителей и регистрация авто в два раза дороже: МВД готовит реформу

Сегодня, 07:38

В МВД готовят крупные изменения в работе сервисных центров

Брексит: Британия идет на самый плохой вариант

Вчера, 07:39

Парламент Соединенного Королевства снова провалил голосование по "цивилизованному" выходу из ЕС

Тепло и сухо, но не везде: прогноз погоды в Украине на неделю

Вчера, 07:18

В понедельник, 1 апреля, осадков ждать не стоит, но с запада надвинется холодный фронт

10 звездных родителей с психическими расстройствами

Найдено простое средство для снижения кровяного давления

«Не пожелаешь и врагу»: Брежнева рассказала про семейную драму