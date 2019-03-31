Выборы президента Украины: какие нарушения зафиксировали во время голосования
В Кривом Роге полусотни избирателей в восемь утра взяли штурмом избирательный участок
В частности, в Кривом Роге полусотни избирателей в восемь утра взяли штурмом избирательный участок. А все из-за того, что его вовремя не открыли. Представители комиссии пытались объяснить, что вовремя не успели все приготовить, но люди не дали закрыть им двери и ворвались на участок. Поэтому комиссия была вынуждена выдать избирателям бюллетени.
А в Ровенской и Волынской областях наблюдателей от общественной организации "Опора" не пустили на утренние заседания избирательной комиссии, но на выборы они попали. Кроме того, на одном из участков Киева увидели наблюдателя с узнаваемой символикой одного из кандидатов.
Напомним, сайт "Сегодня" ведет хронику событий – следит за ходом выборов в режиме онлайн. Читайте все о выборах президента и ходе голосовани и смотрите видео- и фото отчеты.
Отметим, что, если в Украине голосование стартовало в 8 часов утра, то голосование на выборах президента за границей началось еще глубокой ночью по киевскому времени. Первыми свои голоса за будущего главу государства начали отдавать граждане Украины в Австралии – в столице, Канбере, участок открылся в 23:00 30 марта (по Киеву).
О том, как Украина шла к выборам, как выдвигались и как сходили с дистанции кандидаты, читайте в нашей подробной хронологии предвыборной гонки.
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