Выборы президента Украины: какими были рекордные явки и результаты

Журналисты "Сегодня" вспомнили результаты выборов главы государства в прошлые годы

Выборы президента Украины. Фото: AFP

Выборы президента Украины: какими были рекордные явки и результаты //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/0ca/cc6/5ca0cacc6f6c3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/0ca/cc6/5ca0cacc6f6c3.jpg 2019-03-31T17:25:29+03:00 Украина Журналисты "Сегодня" вспомнили результаты выборов главы государства в прошлые годы

В день выборов президента Украины журналисты "Сегодня" решили напомнить, какие рекорды были зафиксированы в прошлые годы. Как оказалось, наивысшие результаты явки и победного результата были показаны еще в 1991 году.

Так, в 1991 году, когда выборы проходили в один день с референдумом о выходе Украины из СССР, явка была рекордной – на участки пришло 85 % избирателей. 62% из них отдали голоса за Леонида Кравчука. Первый Президент победил уже в первом туре благодаря самой большой за все годы независимости поддержке.

Следующие выборы, в 1994 году, стали первыми досрочными. Из-за антипрезидентской позиции возрожденной Компартии и забастовок шахтеров на Донбассе, парламент принял решение выразить недоверие Кравчуку и самой Верховной Раде. Стороны договорились о компромиссе – досрочных выборах. С преимуществом в семь процентов во втором туре выиграл Леонид Кучма, набрав 52% избирателей. Явка в обоих турах превысила 70%.

В 2004 году выборы президента проходили в рекордное количество туров – три. Начались они в октябре, а закончились перед Новым годом. Лидер оппозиции Виктор Ющенко с международными наблюдателями заявили о масштабных фальсификациях, что привело к Оранжевой революции. Результаты выборов были обжалованы в суде, и тот вынес решение – повторить второй тур. С результатом в 52% в нем победил Виктор Ющенко. Явка в первом туре составляла 74,54%.

В 2010 году рейтинги Виктора Ющенко обвалились до 5,5%. И реальные баталии происходили между его конкурентами. Во втором туре с 48,95% голосов победил лидер Партии регионов. Явка избирателей была ниже, чем в 2004 году – почти 67 процентов.

В 2014 году, после нескольких месяцев протестов на Майдане Виктор Янукович сбежал за границу и Рада назначила внеочередные выборы. Впервые они проходили без Крыма, оккупированного Россией, и нескольких районов Донбасса.

Тогда, со значительным отрывом от конкурентов, победитель определился уже в первом туре, собрав 55% при явке избирателей в 60%.

Напомним, сайт "Сегодня" ведет хронику событий – следит за ходом выборов в режиме онлайн. Читайте все о ходе голосования и смотрите видео- и фото отчеты.

Отметим, что, если в Украине голосование стартовало в 8 часов утра, то голосование на выборах президента за границей началось еще глубокой ночью по киевскому времени. Первыми свои голоса за будущего главу государства начали отдавать граждане Украины в Австралии – в столице, Канберре, участок открылся в 23:00 30 марта (по Киеву).

О том, как Украина шла к выборам, как выдвигались и как сходили с дистанции кандидаты, читайте в нашей подробной хронологии предвыборной гонки.

Смотрите спецвыпуски "Сегодня" на телеканале "Украина" в 19:00 и 23:00. В 19:00 журналисты всех наших корпунктов — и в Украине, и в мире — "встретятся" в прямом эфире студии "Сегодня. Итоги с Олегом Панютой", чтобы подвести предварительные итоги. Прямая трансляция будет доступна в наших соцсетях и на сайтах "Сегодня" и канала "Украина". А в номере газеты "Сегодня" в понедельник читайте итоговый материал.

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