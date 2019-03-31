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Выборы президента Украины: в МВД рассказали о первых нарушениях

Сегодня, 11:36

Больше всего нарушений связано с незаконной агитацией, сообщили в МВД Украины

Фото: УНИАН
Выборы президента Украины: в МВД рассказали о первых нарушениях //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/05f/83a/5ca05f83a4d96.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/05f/83a/5ca05f83a4d96.jpg Украина Больше всего нарушений связано с незаконной агитацией, сообщили в МВД Украины

В воскресенье, 31 марта, в органы полиции поступило уже 25 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом. Об этом в Facebook сообщило Министерство внутренних дел Украины

"Ситуационные центры заработали с самого утра. 31 марта 2019 в органы полиции поступили 25 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом, из них: в Закарпатской области – 4, Кировоградской – 3, Винницкой, Сумской, Запорожской, Луганской – по 2, Киевской, Одесской, Черкасской – по 1 и в городе Киеве – 7", – говорится в сообщении.

Как сообщается, семь фактов связаны с незаконной агитацией, два – фотографирование бюллетеней (в Кировоградской области); по одному факту – подкуп избирателя (в Закарпатской области) и попытка вынос бюллетеня с участка (в Житомирской области).

Напомним, сайт "Сегодня" ведет хронику событий – следит за ходом выборов в режиме онлайн. Читайте все подробности и смотрите видео- и фото отчеты.

Отметим, что, если в Украине голосование стартовало в 8 часов утра, то голосование на выборах президента за границей началось еще глубокой ночью по киевскому времени. Первыми свои голоса за будущего главу государства начали отдавать граждане Украины в Австралии – в столице, Канбере, участок открылся в 23:00 30 марта (по Киеву).

О том, как Украина шла к выборам, как выдвигались и как сходили с дистанции кандидаты, читайте в нашей подробной хронологии предвыборной гонки.

Смотрите спецвыпуски "Сегодня" на телеканале "Украина" в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00 и 23:00. В 19:00 журналисты всех наших корпунктов — и в Украине, и в мире — "встретятся" в прямом эфире студии "Сегодня. Итоги с Олегом Панютой", чтобы подвести предварительные итоги. Прямая трансляция будет доступна в наших соцсетях и на сайтах "Сегодня" и канала "Украина". А в номере газеты "Сегодня" в понедельник читайте итоговый материал.

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Тег выборы, МВД, нарушения, выборы 2019

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