Выборы РФ в Крыму: татары проигнорировали Путина, а казаки бросали бюллетени пачками

Сегодня, 10:19

Цифры по итогам голосования на полуострове были сильно завышены, сказал Смедляев

Выборы РФ в Крыму провалились. Фото: AFP
Выборы РФ в Крыму провалились. Фото: AFP

Жители Крыма в целом проигнорировали незаконные выборы России на полуострове, а явка крымских татар составила не более 10%.

Об этом заявил в эфире телеканала "112 Украина" глава ЦИК Курултая крымскотатарского народа Заир Смедляев

По его словам, цифры по голосованию сильно завышены из-за фальсификаций.

"Активность крымских татар, как и предполагалось, не превысила 10%. Как бы власть ни старались, как бы ни запугивали, крымские татары достойно отреагировали на так называемые выборы в Крыму. Когда мы смотрели избирательные участки, где не наблюдалась особая активность, цифры по итогам почему-то были завышены. Все цифры притянуты за уши для того, чтобы там нынешнее руководство осталось на своем месте, у них была поставлена задача явку под цифру", – заявил Смедляев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Он рассказал, как местные "власти" пытались подкорректировать результаты выборов. Глава ЦИК Курултая крымскотатарского народа указал на автобусы с завезенными казаками, которые курсировали между избирательными участками и закидывали в урны бюллетени пачками.

В свою очередь о низкой явке в Крыму заявил и глава Меджлиса крымскотатарского народна, народный депутат Рефат Чубаров. "Нас поразило маленькое количество людей, которые пошли и идут на выборы. Мы ожидали такого от крымскотатарского народа, от наших соотечественников, что они в своем большинстве не пойдут".

Напомним, что первыми о непризнании результатов выборов в Крыму заявили Франция и Норвегия, которые напоминают о незаконной аннексии полуострова Россией, а, следовательно, и выборы не могут быть легитимными.
выборы, Путин, Крым, татары, бюллетени, казаки

Вы сейчас просматриваете новость "Выборы РФ в Крыму: татары проигнорировали Путина, а казаки бросали бюллетени пачками". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Евросоюз

Голосование Путина. Фото: AFP

Выборы Путина в Крыму: глава МИД Германии сделал заявление

Сегодня, 10:10

По словам Мааса, результат выборов в России не удивляет, так же, как и обстоятельства, при которых происходили выборы

Россия

Борис Акунин. Фото: архив

"Пожизненная диктатура": Акунин резко высказался о выборах в России

Сегодня, 06:40

После аннексии Крыма Россия оказалась в другой политической реальности, считает писатель
Загрузка...

Россия

фото AFP

"Выборы Путина" прошли по плану

Сегодня, 04:41

Путин набирает свыше 76% голосов по итогам обработки 99% бюллетеней

Политика

фото AFP

Путин назвал недопуск россиян на избирательные участки в Украине "безобразием"

Сегодня, 01:05

По его словам, РФ не ответит Украине на действия во время выборов

Россия

фото AFP

Путин побил рекорд поддержки избирателей - ЦИК РФ

Сегодня, 03:40

В 2004 году Путин победил на президентских выборах, получив 49,56 миллиона голосов или 71,31%

Россия

фото: скриншот

"Пипл хавает": в России мужчина съел бюллетень в знак протеста против всех кандидатов

Вчера, 21:21

Вчера вечером России началось голосование на выборах президента РФ
Загрузка...