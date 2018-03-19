Выборы РФ в Крыму: татары проигнорировали Путина, а казаки бросали бюллетени пачками

Цифры по итогам голосования на полуострове были сильно завышены, сказал Смедляев

Жители Крыма в целом проигнорировали незаконные выборы России на полуострове, а явка крымских татар составила не более 10%.

Об этом заявил в эфире телеканала "112 Украина" глава ЦИК Курултая крымскотатарского народа Заир Смедляев

По его словам, цифры по голосованию сильно завышены из-за фальсификаций.

"Активность крымских татар, как и предполагалось, не превысила 10%. Как бы власть ни старались, как бы ни запугивали, крымские татары достойно отреагировали на так называемые выборы в Крыму. Когда мы смотрели избирательные участки, где не наблюдалась особая активность, цифры по итогам почему-то были завышены. Все цифры притянуты за уши для того, чтобы там нынешнее руководство осталось на своем месте, у них была поставлена задача явку под цифру", – заявил Смедляев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Порошенко: Международные партнеры Украины не признают выборы президента России в Крыму

Он рассказал, как местные "власти" пытались подкорректировать результаты выборов. Глава ЦИК Курултая крымскотатарского народа указал на автобусы с завезенными казаками, которые курсировали между избирательными участками и закидывали в урны бюллетени пачками.

В свою очередь о низкой явке в Крыму заявил и глава Меджлиса крымскотатарского народна, народный депутат Рефат Чубаров. "Нас поразило маленькое количество людей, которые пошли и идут на выборы. Мы ожидали такого от крымскотатарского народа, от наших соотечественников, что они в своем большинстве не пойдут".

Напомним, что первыми о непризнании результатов выборов в Крыму заявили Франция и Норвегия, которые напоминают о незаконной аннексии полуострова Россией, а, следовательно, и выборы не могут быть легитимными.