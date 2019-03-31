Выборы в Украине: как проголосовать правильно и без нарушений

Чтобы не нарушить избирательное законодательство, достаточно придерживаться нескольких правил

Выборы в Украине: как проголосовать правильно и без нарушений 2019-03-31T12:16:13+03:00 Украина Чтобы не нарушить избирательное законодательство, достаточно придерживаться нескольких правил

Проголосовать сегодня можно с 8:00 до 20:00, для этого нужно прийти на избирательный участок с паспортом или другим документом, подтверждающим гражданство Украины, но, если голосуете не по месту регистрации, важно не забыть открепительный документ.

Процедура тайная – сделать свой выбор можно только в специальных кабинках. Демонстрировать публично, фотографировать или передавать третьим лицам информацию о волеизъявлении запрещено. За это могут даже отправить за решетку на срок до трех лет.

Впрочем, украинское избирательное право не такое строгое, как в некоторых странах. Например, в Греции прийти на участок – не право, а обязанность. И таких стран, где граждан обязывают голосовать – четырнадцать по всему миру.

Впрочем, есть и государства, где наоборот – не все жители могут отдать свой голос на выборах. В частности, в Литве проживает почти 250 тыс. человек со статусом "не гражданин".

Напомним, что, по данным Центризбиркома, состоянием на 11:00 явка на выборах составила 16,08%.

Мы также писали, что за первые два часа голосования в полицию поступило 71 сообщение о нарушениях избирательного процесса.

Сайт "Сегодня" ведет хронику в день президентских выборов, отмечая все самые важные события, которые произошли 31 марта, с фото- и видеоотчетами.

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