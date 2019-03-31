Выборы в Украине: как проходит голосование в прифронтовой Марьинке

Из-за войны выборов в городе не было уже почти 10 лет

Выборы в Украине: как проходит голосование в прифронтовой Марьинке 2019-03-31T12:50:00+03:00 Украина Из-за войны выборов в городе не было уже почти 10 лет

Выборы в Марьинке проходят при усиленных мерах безопасности: каждый участок охраняют полицейские. Все пять избирательных участков открылись вовремя, а возле них еще до открытия ждали первые избиратели. Это были не только пожилые люди, которые привыкли голосовать утром, но и молодежь.

Отметим, что из-за войны выборов в Марьинке не было уже почти 10 лет. Поэтому к сегодняшнему голосованию здесь относятся очень серьезно. Тут проголосуют не все зарегистрированные в Марьинке избиратели. Ведь многие уехали еще в 14-15 годах, и сегодня живут далеко от места голосования.

Кроме обычных участков в городе работает и специальные: там голосуют военные. Несмотря на то, что он расположен буквально в четырехстах метрах от передовой, здесь много желающих проголосовать.

А вот ажиотажа в пунктах пропуска не наблюдается – утром здесь было непривычно пусто. По словам пограничников, на пропускном пункте Марьинка уже два дня, как количество пресекающих линию соприкосновения, уменьшилось в разы. По их словам, боевики делают все, чтобы украинцы не смогли проголосовать.

Напомним, сайт "Сегодня" ведет хронику событий – следит за ходом выборов в режиме онлайн. Читайте все о выборах президента и ходе голосовани и смотрите видео- и фото отчеты.

Отметим, что, если в Украине голосование стартовало в 8 часов утра, то голосование на выборах президента за границей началось еще глубокой ночью по киевскому времени. Первыми свои голоса за будущего главу государства начали отдавать граждане Украины в Австралии – в столице, Канбере, участок открылся в 23:00 30 марта (по Киеву).

О том, как Украина шла к выборам, как выдвигались и как сходили с дистанции кандидаты, читайте в нашей подробной хронологии предвыборной гонки.

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