Выборы в Украине: в ЦИК назвали число зарегистрированных избирателей

Больше всего избирателей зарегистрировано в столичном регионе

Выборы в Украине: в ЦИК назвали число зарегистрированных избирателей 2019-03-31T16:05:00+03:00 Украина Больше всего избирателей зарегистрировано в столичном регионе

Больше всего избирателей зарегистрировано в столичном регионе, Киеве и Киевской области – 3 миллиона 600 тысяч. Меньше всего избирателей в Черновицкой области – 690 тысяч.

При этом до 25 марта украинцы, в том числе с оккупированных территорий, имели право изменить избирательный адрес, если хотели проголосовать не по месту регистрации. По данным Центральной избирательной комиссии, этой возможностью воспользовались более 315 тысяч украинцев.

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