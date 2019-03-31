Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,25
30,57
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

Выборы в Украине: в ЦИК назвали число зарегистрированных избирателей

Сегодня, 16:05

Больше всего избирателей зарегистрировано в столичном регионе

Выборы в Украине: в ЦИК назвали число зарегистрированных избирателей Украина Больше всего избирателей зарегистрировано в столичном регионе

Согласно официальной статистике, в Украине, с учетом граждан оккупированных территорий Донецкой, Луганской областей и аннексированного Крыма, зарегистрированы 34 миллиона 63 тысяч избирателей.

Больше всего избирателей зарегистрировано в столичном регионе, Киеве и Киевской области – 3 миллиона 600 тысяч. Меньше всего избирателей в Черновицкой области – 690 тысяч.

При этом до 25 марта украинцы, в том числе с оккупированных территорий, имели право изменить избирательный адрес, если хотели проголосовать не по месту регистрации. По данным Центральной избирательной комиссии, этой возможностью воспользовались более 315 тысяч украинцев.

Напомним, журналисты "Сегодня" отобрали наиболее свежие и важные новости о том, как проходят выборы президента Украины. Самые интересные события, которые произошли уже с утра – в эксклюзивном материале на нашем сайте.

Напомним, ранее мы сообщали о том, как проголосовать на выборах правильно и без нарушений.

Сайт "Сегодня" ведет хронику с фото- и видеоотчетами, в которой внимательно следит за всеми событиями, связанными с президентскими выборами в 2019 году.

Смотрите спецвыпуски "Сегодня" на телеканале "Украина" в 15:00, 17:00, 19:00 и 23:00. В 19:00 журналисты всех наших корпунктов — и в Украине, и в мире — "встретятся" в прямом эфире студии "Сегодня. Итоги с Олегом Панютой", чтобы подвести предварительные итоги. Прямая трансляция будет доступна в наших соцсетях и на сайтах "Сегодня" и канала "Украина". А в номере газеты "Сегодня" в понедельник читайте итоговый материал.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег выборы, избиратели, Украина, число

Вы сейчас просматриваете новость " Выборы в Украине: в ЦИК назвали число зарегистрированных избирателей". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Харьковской области на участках бюллетеней меньше, чем зарегистрированных избирателей

Сегодня, 16:05

Ситуацию обещают решить – взять бюллетени на других участках

Выборы президента: курьезы и нарушения на Западе Украины

Сегодня, 16:02

В Ровно мужчина снимал видео "на память", а на Буковине сестра отобрала у брата паспорт

Выборы президента – онлайн: главные подробности, фото и видео

Сегодня, 15:52

15 миллионов украинцев уже проголосовали на выборах президента

На выезде из Крыма оккупанты устроили опрос украинцев насчет участия в выборах президента

Сегодня, 15:30

Оккупанты опрашивают украинцев, выезжающих из Крыма, о желании голосовать на выборах президента

Елизавета II взяла под личный контроль жизнь Меган Маркл

8 признаков, которые выдают неверного мужчину

Какие боли самые мучительные для человека? Ответ ученых

Семена льна: польза, вред и применение для здоровья

Вдову олимпийского чемпиона отправили за решетку

При строительстве Крымского моста произошло новое ЧП (фото)

Нагиев назвал свой роман с Ларисой Гузеевой «всплеском»

Ахметов спас Донбасс от гуманитарной катастрофы? – опрос

Операция декларация: назван “меховой король” Рады

Лолита показала свое преображение после грима и подтяжки лица
Загрузка...

Чего ждать в апреле: доплата для пенсионеров и конец лечению без деклараций

Сегодня, 07:51

С апреля многодетные семьи будут получать ежемесячную доплату в размере 1626 грн

Права с чипом для водителей и регистрация авто в два раза дороже: МВД готовит реформу

Сегодня, 07:38

В МВД готовят крупные изменения в работе сервисных центров

Брексит: Британия идет на самый плохой вариант

Вчера, 07:39

Парламент Соединенного Королевства снова провалил голосование по "цивилизованному" выходу из ЕС

Тепло и сухо, но не везде: прогноз погоды в Украине на неделю

Вчера, 07:18

В понедельник, 1 апреля, осадков ждать не стоит, но с запада надвинется холодный фронт

Катя Кищук показала голую грудь

Владимир Стержаков разоблачил дочь после повторного ДНК-теста

Аваков рассказал, что помешало освобождению Донецка летом 2014