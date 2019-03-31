Выборы в Украине: в ЦИК назвали число зарегистрированных избирателей
Больше всего избирателей зарегистрировано в столичном регионе
Больше всего избирателей зарегистрировано в столичном регионе, Киеве и Киевской области – 3 миллиона 600 тысяч. Меньше всего избирателей в Черновицкой области – 690 тысяч.
При этом до 25 марта украинцы, в том числе с оккупированных территорий, имели право изменить избирательный адрес, если хотели проголосовать не по месту регистрации. По данным Центральной избирательной комиссии, этой возможностью воспользовались более 315 тысяч украинцев.
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