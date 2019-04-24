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Выдача российских паспортов на Донбассе: Украина ждет реакции ЕС

Сегодня, 19:26

Посол Украины при Евросоюза Точицкий указал на весь цинизм решения Путина по гражданству для жителей ОРДЛО

Фото: REUTERS/Hannah Mckay
Фото: REUTERS/Hannah Mckay.

Украина призывает Евросоюз оперативно и решительно отреагировать на решение российского президента Владимира Путина упростить процедуру выдачи гражданства РФ жителям временно оккупированных пророссийскими боевиками территорий Донбасса.

Об этом на своей странице в Facebook заявил глава дипломатической миссии Украины при ЕС Николай Точицкий.

"Кремль пошел еще дальше в своей ползучей оккупации украинских территорий", – написал он, назвав шаг Кремля "неприемлемым и ужасающим".

Дипломат напомнил о том, что решение Путина грубо нарушает украинское и международное законодательство и является признаком того, что Россия планирует продолжить агрессию вместо выполнения Минских соглашений и деэскалации ситуации на Донбассе.

"Очень цинично с одной стороны призывать к выполнению минских соглашений, а с другой жестоко их нарушать. Мы призвали партнеров по ЕС к оперативной и решительной реакции", – резюмировал Николай Точицкий.

Напомним, что президент Украины Петр Порошенко назвал такой шаг Кремля предшествием аннексии украинского Донбасса или создания российского анклава в Украине.


Мы также писали, что в феврале 2017 года Путин подписал указ о признании Россией "паспортов" так называемых "ДНР" и "ЛНР". Украинские власти назвали это доказательством оккупации Донбасса Россией, а тогдашний генсек ОБСЕ Ломберто Заньер заявил, что это решение помешает перемирию.

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Тег Россия, Донбасс, гражданство, паспорт, Посол Украины

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