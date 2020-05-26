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Выход из карантина: что разрешат с 1 июня, какие заведения откроются

26 мая, 10:35

Сергей Мартынец

Минздрав в ближайшее время опубликует рекомендации по противоэпидемиологическим нормам

Украина с 1 июня перейдет на третий этап выхода из карантина. В случае соответствия регионов трем условиям для смягчения ограничений, будет разрешено открыть бассейны, спортзалы, пустят межобластные железнодорожные и автомобильные перевозки. Об этом заявил на брифинге главный санврач страны Олег Ляшко.

По его словам, Минздрав в ближайшее время опубликует рекомендации по противоэпидемиологическим нормам для заведений, которые будет разрешено открыть.

"С 1 июня, если будут достигнуты определенные индикаторы эпидемиологической ситуации, планируется открытие бассейнов и спортзалов, также посещение образовательных занятий в группах не более 10 человек, например – начнут работу автошколы. Также с 1 июня планируется запуск железнодорожного транспорта и межобластных перевозок автомобильным транспортом. О бассейнах и спортзалах в ближайшее время на сайте Министерства здравоохранения будут размещены рекомендации по поводу противоэпидемических норм, которые должны быть обеспечены в случае, если владелец примет решение открывать спортивный зал и бассейн", – сказал Ляшко.

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Он отметил, что ранее не рассматривалось открытие бассейнов на третьем этапе выхода из карантина (с 1 июня), но последние данные по распространению коронавируса в Украине позволяют открыть бассейны раньше. Санврач уточнил, что вода в бассейнах регулярно дезинфицируется.

Как сообщали новости "Сегодня", на этом же брифинге министр здравоохранения Максим Степанов рассказывал, когда в Украине полноценно заработают кафе и рестораны. Сейчас заведения работают в ограниченном режиме после смягчения карантина.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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карантин бассейн спортзал Виктор Ляшко

Источник: Сегодня

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