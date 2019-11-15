Выходец из Украины готовит кругосветный перелет на планере на солнечных батареях

Федор Конюхов намерен совершить полет в 2020-м или 2021-м году

Федор Конюхов / Фото: konyukhov.ru

Путешественник Федор Конюхов заявил, что планирует осуществить беспосадочный перелет вокруг Земли на самолете-планере с солнечными батареями (проект "Альбатрос") в 2020 или 2021 году.

"Пока планируем в 2020 году или 2021-м", — сказал Конюхов, добавив, что он намерен осуществить кругосветный полет.

Сейчас идет строительство самолета, размах крыльев которого составит 44 метра. Планируется, что на нем будут установлены солнечные батареи, и за счет вырабатываемой ими энергии путешественник будет летать в светлое время суток, ночью же летательный аппарат будет планировать.

Планер проекта "Альбатрос" / Фото: konyukhov.ru Реклама

В истории мировой авиации был всего один успешный перелет вокруг света на энергии солнца — швейцарский самолет Solar Impulse 2 совершил кругосветку за 500 дней, сделав 19 остановок. Команда проекта "Альбатрос" работает над созданием самолета, способного совершить полет вокруг света без остановок и без подзарядки за семь суток.

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Ранее сообщалось, что в возрасте 65 лет Федор Конюхов установил свой девятый мировой рекорд .

Также писалось, что письмо в бутылке с яхты Конюхова выловил спустя 3 года австралийский ныряльщи к.

Федор Конюхов родился 12 декабря 1951 года в село Чкалово Приазовского района Запорожской области Украины — путешественник, писатель, художник, священник Украинской православной церкви (Московского патриархата).

Окончил ПТУ №15 Бобруйска, Одесское мореходное училище, Ленинградское арктическое училище и Санкт-Петербургскую духовную семинарию.

В одиночку совершил пять кругосветных плаваний, 17 раз пересек Атлантику, причем один раз на весельной лодке. Первый выходец из Украины, побывавший на всех Семи вершинах (Эльбрус, Эверест, Аконкагуа, Килиманджаро, массив Минсона, пики Косцюшко и Мак-Кинли), в одиночку на Южном и Северном полюсах (т. н. Explorers Grand Slam). Обладатель премии "Хрустальный компас". Обладатель мировых рекордов Гиннесса.

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